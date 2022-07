Hulk a perdu 6 kilos en un match !

La suite après cette publicité

Arrivant au crépuscule de sa carrière, Hulk (36 ans) conserve de bons restes avec 20 buts et 5 offrandes en 32 matches avec l'Atlético Mineiro. L'attaquant international brésilien (49 capes, 11 buts), qui a surtout brillé au FC Porto et au Zenit Saint-Petersbourg, est connu pour son physique impressionnant et sa puissance. Alors qu'il fait 1m80, le natif de Campina Grande dispose d'un poids de forme assez élevé dû a sa corpulence. Disputant les 8e de finale de la Coupe du Brésil contre Flamengo, il a été éliminé après une défaite 2-0 malgré le succès 2-1 de l'aller. Une rencontre difficile pour le joueur, qui n'a pas uniquement perdu la rencontre. Débutant le match en faisant 97 kilos sur la balance, il a achevé la rencontre en affichant 91 kilos.

Perdant 6 kilos en 90 minutes, il a expliqué à Globo Esporte son calvaire : «depuis que je joue à l'Atlético, c'est le match où j'ai été le plus déshydraté. J'ai perdu six kilos aujourd'hui.» Devant passer au contrôle antidopage, il n'a pas pu uriner pendant 4 heures car il était totalement déshydraté. Pour ce faire, il a dû boire 30 litres d'eau : «j'ai essayé, j'étais très fatigué. Mais il était difficile d'uriner. À un moment donné, ça a marché.»