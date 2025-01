Ligue 1 : la sonorisation des arbitres encore repoussée

L’arbitrage français devra encore attendre pour ressembler à celui du rugby. Alors que la sonorisation des arbitres était une demande formulée par Prime Video, et que la LFP était penchée sur la question, le projet est tombé à l’eau faute de capacités financières. En effet, mettre en place un système de sonorisation des décisions arbitrales, notamment en sortie de VAR, représenterait un coût d’aménagement des stades pouvant aller jusqu’à 700 000 euros. Le projet avait déjà été testé lors des finales de Coupe de France masculine et féminine, et devait être lancé dès le mois d’août en Ligue 1 avant d’être repoussé une première fois à janvier, puis une deuxième fois.

Selon l’Equipe, il n’est même plus garanti que le projet voie le jour, d’autant que du côté de la LFP, on trouve qu’il «n’y a pas un emballement sur le dispositif au vu de l’analyse coût/avantage.» Cette innovation, déjà en place en Premier League, a fait ses preuves un peu partout en Europe lorsqu’elle a été testée. La MLS l’a même déjà adoptée, sur le modèle de ce qui se fait déjà en NBA outre Atlantique. Mais pour le voir en France, il faudra encore attendre.