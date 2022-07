Boca Juniors présente son maillot domicile pour la saison 2022-2023

Maillot home 22-23 Boca by adidas

Boca Juniors a dévoilé ce vendredi son nouveau maillot domicile pour l'exercice 2022-2023, toujours conçu par adidas.

Actuel quatrième de la Primera Division après cinq journées, Boca Juniors vient de révéler au grand jour son tout nouveau maillot domicile. Cette dernière création est évidemment l'œuvre d'adidas, équipementier du mythique club sud-américain depuis janvier 2020 et ce jusqu'en 2030.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les fans de los Xeneizes ne seront pas vraiment dépaysés avec cette nouvelle tunique, qui se rapproche fortement du dernier home kit de Boca pour la saison 2021-2022.

Des petites différences pour un grand classique

Toujours d'un bleu uni dominant, ce maillot se compose également du jaune traditionnel de Boca. On retrouve ce jaune au niveau du bout des manches, des épaules (avec les trois bandes inamovibles de la marque américaine), mais aussi au niveau du logo d'adidas et de l'écusson du club argentin, de retour de façon normale. À noter que la nuance de bleu est légèrement plus brillante que sur l'ancien maillot home du club de Buenos Aires.

Deux choses se remarquent particulièrement au premier abord. Tout d'abord, le col rabattant, façon polo, introduit aux trois quarts, en jaune. Une véritable marque de fabrique voulue par adidas cette saison, rappelant les maillots du Real Madrid ou encore d'Arsenal. Enfin, toujours de la même couleur, le bandeau vertical traversant de gauche à droite ce maillot se distingue par son absence de sponsor en son sein.

Toujours pas de sponsor maillot

L'accord entre Qatar Airways et Boca a en fait expiré, alors que les pensionnaires de la fameuse Bombonera n'ont toujours pas trouvé de successeur à la compagnie aérienne. Cette tenue rappellera sûrement quelques maillots de la fin des années 1980 et du début des années 1990 aux amoureux du club argentin...

