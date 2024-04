Djamel Belmadi porte plainte contre la Fédération algérienne

Après le fiasco de la CAN et l’élimination au premier tour en janvier, Djamel Belmadi a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec l’Algérie. Le technicien de 48 ans a ensuite été remplacé par Vladimir Petkovic, mais il y a eu un imbroglio sur le départ de Belmadi. En effet, le départ de ce dernier a été publiquement annoncé, alors qu’en interne, rien n’était encore réglé. Ainsi, il souhaitait avoir des indemnités plus importantes pour quitter ses fonctions.

Belmadi ne voulait pas en rester là et a donc décidé de faire intervenir la justice, comme le confie le média Winwin. Il a porté plainte auprès de la FIFA contre la Fédération algérienne de football (FAF). Belmadi s’est même rendu à Paris pour obtenir des avis sur sa situation auprès de conseillers juridiques. Le bras de fer continue entre la FAF et Belmadi !