Nasser Al-Khelaïfi et Karl-Heinz Rummenigge nommés à la tête de l'ECA

Alors qu'il semblait ne pas être très chaud pour succéder à Andrea Agnelli, Nasser Al-Khelaïfi a finalement accepté de prendre la tête de l'Association européenne des clubs (ECA) pour trois ans. Le président du PSG a été nommé ce mardi lors du congrès de l'UEFA, où il a été réélu au comité exécutif.

Il partage la direction du syndicat des clubs en compagnie de Karl-Heinz Rummenigge, le patron du Bayern Munich. Les deux représentants sont des opposants à la Super League et leur nomination à ce poste stratégique n'a rien du hasard.

⚽ Nasser Al-Khelaifi (Paris Saint-Germain) and Karl-Heinz Rummenigge (FC Bayern) have been ratified as representatives of the European Club Association (ECA) on the #UEFAExCo for a three-year term until 2024. #UEFACongress