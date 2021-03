Le FC Barcelone veut placer un indésirable au PSG

De quoi sera fait le mercato parisien ? Il est encore très tôt pour le dire. Si les dossiers Neymar et Mbappé ont occupé l'actu parisienne ces derniers mois, avec le Brésilien qui devrait prolonger et un Français qui laisse planer le doute - il n'y a pas encore eu énormément d'indications sur les plans de Leonardo pour le marché des transferts de l'été.

Il y a eu des rumeurs menant à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, comme c'était à prévoir, mais au delà d'une éventuelle arrivée d'une star de ce calibre, le club de la capitale a d'autres postes à renforcer, quantitativement et qualitativement. C'est le cas des latéraux notamment. D'où cette rumeur Emerson qui persiste, en Espagne notamment, où de nouvelles informations sur le Brésilien sont publiées quasi quotidiennement.

Le Barça a autorisé le joueur à parler avec le PSG

Aujourd'hui, c'est Mundo Deportivo qui en dit plus. Le prix du Brésilien (25 M€), qui appartient au Barça et au Betis mais qui deviendra totalement catalan dès cet été, ne serait pas forcément un obstacle pour le club français. Il a récemment changé d'agence, passant chez Traffic, groupe très proche du champion de France. Des contacts, autorisés par le Barça, ont déjà eu lieu entre l'entourage du joueur et la direction de Leonardo.

Les Barcelonais n'ont pas vraiment besoin du joueur de 22 ans, auteur de 2 buts et 4 passes décisives avec le Betis en 28 matchs cette saison. Ronald Koeman et les dirigeants estiment que Dest est intouchable, et que derrière, Sergi Roberto ou Mingueza font le boulot. Chez les Barcelonais, on espère pouvoir vendre Emerson pour renflouer les caisses en vue du mercato, et un départ à Paris serait donc idéal. Reste désormais à voir si le club de la capitale française lancera une offensive finale pour se l'offrir...