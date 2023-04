Brandão revient à Saint-Étienne

Brandão est de retour en France ! Non, l’ancien attaquant brésilien âgé de 42 ans ne va pas rechausser les crampons. Mais il sera à Saint-Étienne le week-end prochain pour assister au choc de Ligue 2 face au FC Metz. C’est le club forézien qui l’a annoncé.

La suite après cette publicité

« 10 ans après avoir fait trembler les filets du Stade de France lors de la finale de la Coupe de la Ligue et verser dans l’ivresse des milliers de supporters stéphanois, Brandao revient à Saint-Étienne pour rencontrer le Peuple Vert ! (…) Une décennie plus tard, presque jour pour jour, Brandao revient dans le Forez pour vous rencontrer lors d’une séance de dédicace au Musée des Verts ce samedi 22 avril de 13h à 14h. Quelques minutes plus tard, il donnera le coup d’envoi fictif d’ASSE-Metz (15h) dans un Chaudron qui, à trois jours de la rencontre, a déjà battu son record d’affluence de la saison ! »

À lire

Ligue 2 : Saint-Etienne s’impose avec la manière à Grenoble et retrouve le top 10