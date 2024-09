OM : l’annonce de Chancel Mbemba

En quelques mois, la carrière de Chancel Mbemba a pris un drôle de tournant. Véritable taulier de la défense de l’Olympique de Marseille la saison dernière, le défenseur congolais est devenu indésirable du côté du club phocéen et a été envoyé dans le loft. Courtisé au Moyen-Orient, le Congolais est toujours sur la Canebière et ne semble pas sur le départ.

Ce mercredi, le joueur a fait parler de lui en postant une vidéo mystérieuse sur ses réseaux sociaux et en annonçant une vidéo vérité le 8 septembre prochain. Eh bien, on en sait plus puisqu’il va dévoiler une série documentaire retraçant sa carrière. Voilà qui devrait mettre fin aux spéculations depuis plusieurs heures sur une possible interview vérité.