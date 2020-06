Vente OM : Mourad Boudjellal et la comparaison avec Jack Kachkar

Les supporters marseillais s'en souviennent. En 2007, l'homme d'affaires canadien Jack Kachkar avait tenté de racheter l'Olympique de Marseille. Cela ne s'était pas fait car celui-ci n'avait pas réuni la somme d'argent nécessaire et l'intéressé a depuis été condamné à 30 ans de prison pour une fraude de 100 M€. Un bien mauvais épisode donc pour le club. Et les fans du club phocéen ne veulent pas revivre une telle situation. Dans une interview pour Le Phocéen, Mourad Boudjellal est revenu sur cet épisode. Il ne veut pas emprunter la route prise par Kachkar.

L'homme qui porte le rachat du club par une fonds d'investissement du Golfe ne veut pas se précipiter. Il insiste sur le fait que le propriétaire Frank McCourt a les clés du camion. « Oui, j'ai suivi l'épisode Kachkar. Écoutez, je ne veux pas de photos à la Une de L'Equipe en serrant les deux points dans les vestiaires, c'est garanti, si ça peut les rassurer. Et même moi, j'ai mis un certain temps à le croire, j'ai bien conscience des choses. Mais je le répète, aujourd'hui celui qui a la réponse, c'est Frank McCourt, et s'il ne souhaite pas vendre, on ne va pas lui mettre un pistolet sur la tête, c'est son choix, et il sera respectable », s'est-il exprimé.