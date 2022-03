Pablo Longoria n'est pas satisfait du niveau actuel de l'OM

Pourtant deuxième de Ligue 1 actuellement, l'Olympique de Marseille progresse pourtant tel un escargot. Avec une défaite à Lyon (2-1), au Vélodrome contre Clermont (0-2) et un nul obtenu à Troyes (1-1), les hommes de Jorge Sampaoli restent sur deux victoires sur leurs cinq derniers matches. Une mauvaise série pour Pablo Longoria, le dirigeant olympien, qui a souligné que la qualification en Ligue des Champions était évidemment l'objectif.

La suite après cette publicité

«On avance moins vite, il faut être objectif. On peut analyser notre saison en trois parties : on a approché la saison avec beaucoup d’ambition, après on a vécu un moment compliqué avec l'élimination en Ligue Europa. On doit maintenant jouer à fond la Conference League, c'est un objectif. Après cela, on s'est habitué à jouer tous les trois jours même si les derniers résultats ne sont pas ceux que l'on attendait. On doit récupérer notre identité, on doit être autocritique (...) Nous voulons finir sur le podium pour se qualifier en Ligue des Champions. Je suis satisfait de cette position actuelle, mais je suis très exigeant. Nous avons un réel projet et nous ne voulons pas avoir des objectifs saison par saison, il faut une cohérence globale», a-t-il expliqué sur RMC.