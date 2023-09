La tension est à son paroxysme à l’OM !

La suite après cette publicité

L’OM traverse une passe assez difficile à définir. Déjà, l’objectif de l’été n’avait pas été atteint malgré un mercato ambitieux. En effet, dans une fin de match lunaire au Vélodrome en août dernier, les Phocéens avaient été éliminés du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions face au Panathinaïkos. Avec ses projets d’avenir remaniés, Marseille pouvait au moins se contenter d’aller titiller le PSG en Ligue 1 pour aller chercher, pourquoi pas, le championnat quatorze années plus tard. Et malgré un calendrier avantageux, les Marseillais ont déjà montré une partie de leurs lacunes. Repris par Nantes et Metz qui étaient pourtant réduits à dix, les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang ont glané deux succès sans convaincre contre Brest et Reims.

Pointé du doigt déjà après un mois d’août mitigé, Marcelino n’avait pas démarré son aventure olympienne sous les meilleurs auspices au même titre que de nombreuses recrues estivales de l’OM. Ce dimanche, le technicien espagnol avait sûrement à cœur de s’offrir une première victoire référence pour lancer son mandat. Néanmoins, borné avec un 4-4-2 qui perdait tout son jus sans Ismaïla Sarr et en se privant d’Azzedine Ounahi, Iliman Ndiaye ou encore Amine Harit, son équipe a clairement manqué d’inspiration lors d’une rencontre morne face à des Toulousains qui auraient même pu l’emporter.

Une bronca et un discours appuyé du capo du Vélodrome en guise d’avertissements

Face à un adversaire inférieur à eux sur le papier, les Marseillais n’ont rien montré et ont concédé un 0-0 qui n’a plu à personne. Après ce troisième nul en Ligue 1, la tension est montée d’un cran ce dimanche au Vélodrome. Incapables d’offrir un spectacle digne de ce nom à leurs supporters, les joueurs avaient la mine des mauvais jours et le public a fait part de son mécontentement avec une bronca assourdissante à l’issue des 90 minutes de jeu. Jonathan Clauss, l’un des seuls Marseillais au niveau ce dimanche, a néanmoins répondu avec lucidité sur la situation de son équipe au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre : «Il y a des choses à corriger. Techniquement, tactiquement, il faut que l’on assimile bien plus vite. Il y a des choses qu’on veut mettre en place et on met beaucoup trop de temps à assimiler. On a du mal à trouver du liant. Cela passe par l’entraînement mais c’est vrai que la trêve n’a pas aidé. Il faut beaucoup plus faire et beaucoup plus s’impliquer sinon on va avancer trop lentement et ce n’est pas bon. Nous attendons également autre chose et c’est à nous de le faire pour que le stade ne siffle pas et soit derrière nous. Ils ont beaucoup beaucoup accepté, à nous de faire beaucoup plus.»

Pire, suite à cette intervention intéressante, les joueurs se sont réunis devant le virage de leurs supporters afin que ces derniers puissent avoir une franche explication avec leurs joueurs. Et à l’instar de ce qu’il s’était passé du côté du Groupama Stadium avant la trêve à l’issue de la rencontre entre l’OL et le PSG (1-4), les supporters ont adressé un sermon à leur équipe : «La devise du club, c’est droit au but. On ne tourne pas autour. Et ça vaut pour l’entraîneur aussi. C’est le premier responsable celui-là. Il faut marquer des buts dans le football, il ne faut pas tourner autour.» Au bord de la crise, Marseille pourra donc trouver son salut grâce à la coupe d’Europe. Ce jeudi, pour le compte de la première journée de phase de groupes de Ligue Europa, les Phocéens iront défier l’Ajax à Amsterdam. Un test grandeur nature qui pourrait permettre aux joueurs marseillais de revenir dans le coeur de leur fan, même si la situation semble être déjà préoccupante pour Marcelino…