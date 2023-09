Ligue 1 : un OM sans saveur concède le nul contre Toulouse

Après la trêve internationale, l’OM était de retour aux affaires ce dimanche après-midi avec une rencontre face à Toulouse. L’occasion pour Marcelino de relancer les siens alors que son équipe restait sur un match nul très décevant face à Nantes (en infériorité numérique). Pour ça, le technicien espagnol ne lâchait pas du tout son 4-4-2 alors que Ismaila Sarr était blessé et qu’Azzedine Ounahi avait encore régalé en 4-3-3 avec la sélection marocaine. François Mughe profitait donc de ce match pour débuter sur le couloir droit alors que Ndiaye, Harit et donc Ounahi débutaient sur le banc. Vitinha et Aubameyang étaient alignés en pointe. Mais encore une fois, l’OM a réalisé un match décevant.

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 11 5 8 3 2 0 15 7 2 Brest 10 5 1 3 1 1 7 6 3 Marseille 9 5 3 2 3 0 7 4 4 Nice 9 5 3 2 3 0 7 4 5 PSG 8 5 4 2 2 1 10 6 6 Lille 8 5 0 2 2 1 7 7 7 Metz 8 5 -2 2 2 1 7 9 8 Rennes 7 5 4 1 4 0 10 6 9 Reims 7 5 2 2 1 2 9 7 10 Strasbourg 7 5 -2 2 1 2 6 8 Voir le classement complet

Dans une première période assez triste, les coéquipiers de Jordan Veretout n’arrivaient pas à trouver la faille. Sans idée dans la dernière passe, parfois déséquilibré, l’OM montrait un visage peu séduisant face à une équipe toulousaine qui ne montrait guère mieux. Dallinga ou Magri jouaient très souvent mal les contres. Les occasions se faisaient rares même si Guillaume Restes restait vigilant sur sa ligne. Jonathan Clauss apparaissait comme le seul marseillais en jambes sur son couloir droit. Il trouvait d’ailleurs la barre sur un coup franc. En face, Toulouse manquait des occasions tout aussi franches et le score ne bougeait pas (0-0). Ainsi, l’OM concède un troisième match nul en quatre matchs et ne rassure pas vraiment. Les Marseillais pointent à toujours à la 3e place du classement.