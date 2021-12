OM-Brest : les compositions probables

La suite après cette publicité

En ouverture de la 17ème journée de Ligue 1, l'Olympique de Marseille accueille le Stade Brestois 29 à l'Orange Vélodrome. Sur une belle série avec deux victoires consécutives, l'OM voudra enchaîner pour conforter sa place de dauphin du PSG. Les Bretons auront également à cœur de poursuivre leur belle dynamique avec en ligne de mire, le top 10 au classement. Pour cette confrontation de 17 heures, Jorge Sampaoli devrait s'appuyer sur un 4-3-3 avec Pau Lopez dans les buts. Devant le portier espagnol, on retrouverait Alvaro Gonzalez et William Saliba en charnière centrale. Côté gauche, Luan Peres pourrait démarrer la rencontre et Valentin Rongier se positionnerait sur le flanc droit. Au milieu, le trio composé de Gerson, Kamara et Guendouzi devrait être aligné. En attaque, Harit s'installerait sur le côté gauche, Lirola à droite, et Payet en l'absence de Milik, endosserait le costume de faux neuf.

De son côté, Michel Der Zakarian devrait opter pour un 4-4-2 classique avec Bizot dans les buts. En charnière centrale on retrouverait Chardonnet et Hérelle, accompagnés de Pierre-Gabriel côté droit et Duverne couloir gauche. Au milieu, Belkebla et Agoumé se positionneraient devant la défense. Plus haut, on retrouverait Faivre sur le flanc droit et Honorat côté gauche. Enfin, le duo d'attaque serait composé de Le Douaron et Steve Mounié.

