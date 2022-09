Ligue Europa : Monaco craque contre Ferencvaros, Nantes chute lourdement, Manchester United se relance !

En attendant l'opposition entre le Stade Rennais et Fenerbahçe, à 21 heures, la deuxième journée de la phase de poules de Ligue Europa débutait, ce jeudi, avec huit rencontres programmées à 18h45 et deux écuries françaises en lice : le FC Nantes et l'AS Monaco. À Louis-II, les hommes de Philippe Clément, tombeurs de l'Etoile Rouge Belgrade (1-0) lors de la première journée, croisaient le fer avec Ferencvaros, vainqueur de Trabzonspor la semaine passée. Peu inspirés au cours du premier acte, les Asémistes emmenés par Golovine, auteur d'une frappe dangereuse (34e), ne parvenaient pas à faire la différence. Pire, l'ASM était tout proche de céder mais le but de Nguen était finalement refusé pour une position de hors-jeu. Tenus en échec à la pause et méconnaissables au cours des 45 premières minutes, les Monégasques s'enhardissaient au retour des vestiaires. En vain.

Malgré une nouvelle tentative de Golovine (47e) et une occasion en or pour Jakobs (75e), les joueurs du Rocher ne parvenaient pas à faire plier le bloc de Ferencvaros. Et ce qui devait arriver arriva... Entré en jeu quelques instants avant, Vecsei voyait sa volée du gauche déviée par Disasi puis Aguilar avant de tromper Nübel (0-1, 80e). Avec cette défaite, l'ASM se retrouve troisième du groupe H. Lors de la troisième journée, le club de la Principauté tentera de se relancer face à Trabzonspor. De son côté, le FC Nantes, auteur d'une très belle entrée en matière contre l'Olympiakos, se frottait au club azerbaïdjanais du Qarabagh FC. Portés par le résultat positif de la semaine passée, les hommes d'Antoine Kombouaré démarraient parfaitement cette rencontre et Simon se procurait deux belles occasions (14e, 27e). Moins à l'aise après la demi-heure de jeu, les Canaris subissaient alors la pression de la bande à Gourban Gourbanov. Auteur de deux grosses parades décisives (36e, 43e), Lafont permettait toutefois aux siens de rester en vie au stade Tofiq-Béhramov. Une nouvelle fois décisif au retour des vestiaires, Lafont s'inclinait finalement à l'heure de jeu.

Zéro pointé pour les clubs français, les Red Devils se relancent !

Parfaitement lancé par Ozobic dans la surface de réparation, suite à un jeu à trois en une touche de balle plein axe, Owusu Kwabena prenait à revers le dernier rempart du FCN (1-0, 60e). Tout proche de concéder le break quelques secondes plus tard, Nantes finissait, logiquement, par céder une nouvelle fois. D'une frappe croisée dans le petit filet opposé, Zoubir donnait de l'air aux locaux (2-0, 65e). Sonnés, les Canaris pliaient définitivement dans la foulée. Après un corner joué à deux, Qarayev décalait Jankovic qui avait tout son temps pour enchaîner d'une frappe dans le petit filet de Lafont (3-0, 72e). Finalement le score n'évoluait plus et les Nantais s'inclinaient. Avec ce gros revers (0-3), le FC Nantes pointe à la troisième place avant d'aller défier le leader, Fribourg.

Dans les autres rencontres, Manchester United, porté par un but de Cristiano Ronaldo, s'est imposé sur le terrain du Sheriff Tiraspol (2-0). Toujours dans le groupe E, la Real Sociedad a pris le meilleur face à l'Omonia Nicosie (2-1) et reste leader de la poule. Large vainqueur de Sturm Graz (6-0), Feyenoord se relance dans le groupe F. Avec trois points, les Néerlandais reviennent à hauteur de la Lazio, sèchement battue à Midtjylland (1-5). Futur adversaire de l'AS Monaco, Trabzonspor s'est, de son côté, imposé (2-1) contre l'Etoile Rouge Belgrade grâce aux réalisations de Marek Hamsik et Trezeguet. Enfin, dans le groupe G, Fribourg, prochain adversaire du FC Nantes, a réalisé une très belle opération sur la pelouse de l'Olympiakos (3-0). Avec 6 points au compteur, les Brésiliens du Breisgau tenteront de prendre le large lors de la réception des Canaris, le 6 octobre prochain.

Tous les résultats de 18h45

Groupe E

Real Sociedad 2-1 Omonia Nicosie : Guevara (30e) et Sorloth (80e) / Silva (72e)

Sheriff Tiraspol 0-2 Manchester United : Sancho (17e) et Ronaldo (39e, sp)

Groupe F

Feyenoord Rotterdam 6-0 Sturm Graz : Jahanbakhsh (9e, 41e), Hancko (31e), Pereira (34e), Gimenez (66e) et Idrissi (78e)

FC Midtjylland 5-1 Lazio Rome : Paulinho (26e), Kaba (30e), Evander (52e, sp), Isaksen (68e) et Sviatchenko (72e) / Milinkovic-Savic (57e)

Groupe G

Karabagh FC 3-0 Nantes : Kwabena (60e), Zoubir (65e) et Jankovic (72e)

Olympiakos 0-3 Fribourg : Höfler (5e) et Gregoritsch (25e, 52e)

Groupe H