Nike révèle un nouveau coloris pour la Tiempo Legend 9 !

Quelques jours après avoir lancé la nouvelle génération de la Tiempo, Nike passe à la vitesse supérieure et présente la Tiempo Legend 9 dans deux nouveaux coloris au lendemain de la finale de l'Euro remportée par l'Italie aux tirs au but. Si le premier coloris est sortie avec le Black Pack et la nouvelle Phantom GT, c'est cette fois un coloris inédit qui attend les ambassadeurs de ce silo légendaire.

La suite après cette publicité

Après avoir lancé un premier coloris non disponible à l'achat pour la Tiempo Legend 9, la marque à la virgule se rattrape donc et dévoile l'édition spéciale « Focus » qui se joint à la Tiempo du Black Pack. Ce tout nouveau coloris s'apparente fortement à celui du lancement de la génération précédente avec une domination du blanc et une touche de gris. On y retrouve des détails réfléchissants sur l'ensemble de la paire alors qu'un graphique spécial amène un côté très moderne sur la tige et le talon.

Du côté des technologies, il n'y a aucune surprise puisque l'on retrouve les mêmes que sur les deux autres coloris avec le retour du légendaire cuir de kangourou couplé à la finesse de la tige qui permet à cette Tiempo de s'approcher de la barre symbolique des 200 grammes. La technologie ACC se voit quant à elle remplacée par des inserts en mousse placés à des endroits stratégiques pour optimiser le toucher de balle alors que la semelle extérieure a été redessinée et optimisée pour mettre en avant la force et la traction.