Nice - Lens: les compositions officielles

L’OGC Nice reçoit sur sa pelouse à 17h le RC Lens dans le cadre de la 21ème journée de Ligue 1. Les Niçois s’organisent en 4-4-2 avec Bulka aux cages. En défense, on retrouve Bombito, Dante, Clauss et Bard. Santamaria, Boudaoui, Ndayishimiye et Cho occupent le milieu de terrain. En attaque, on retrouve Laborde et Guessand.

Les Lensois s’articulent également en 4-4-2 avec Koffi aux cages. En défense, on retrouve Medina, Sarr, Gradit et Machado. Thomasson, Koyalipou, Diouf et El Aynaoui sont au milieu de terrain. Et enfin, Sotoca et Nzola vont animer l’attaque lensoise.

Les compositions:

Nice: Bulka - Bombito, Dante, Clauss, Bard - Santamaria, Boudaoui, Ndayishimiye, Cho - Laborde, Guessand

Lens: Koffi - Medina, Sarr, Gradit, Machado - Thomasson, Koyalipou, Diouf, El Aynaoui - Sotoca, Nzola