Juventus : Adriano Galliani s'enflamme pour Andrea Pirlo

Nouveau coach de la Juventus, Andrea Pirlo a très bien débuté son aventure sur le banc turinois. L'ancien milieu de terrain a redonné de la cohérence à son équipe avec la mise en place d'un 3-5-2 et a débuté par une victoire 3-0 contre la Sampdoria. Une belle première prestation que n'a pas manqué de commenter son ancien président à l'AC Milan Adriano Galliani. L'actuel directeur général de Monza en Serie B a complimenté le nouvel entraîneur en marge de la cérémonie de remise des prix au Conseil régional de Lombardie.

«Je l'ai appelé (lorsque Andrea Pirlo a été nommé coach ndlr) et nous avons beaucoup ri. Il était clair que lorsqu'il était encore sur le terrain qu'il y était prédestiné. Il était déjà entraîneur sur le terrain et il réussira bien sur le banc aussi. Il a très bien commencé dimanche, changeant de joueurs et de dynamique. Lui et Pippo Inzaghi (actuel coach de Benevento ndlr) étaient les seuls joueurs à étudier leurs adversaires.»