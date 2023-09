Man City, LdC : la stat complètement folle de Julián Álvarez

Devenu taulier de la sélection argentine lors du dernier Mondial 2022, Julián Álvarez a longtemps endossé le rôle de doublure à Manchester City avant de progressivement s’installer dans le onze de départ de Pep Guardiola. À l’heure actuelle, le pari du coach espagnol d’associer l’Argentin sur le front de l’attaquant mancunienne à Erling Haaland porte ses fruits. Preuve à l’appui, sa prestation de haut vol en Ligue des champions face à l’Etoile Rouge de Belgrade, mercredi soir.

La suite après cette publicité

À l’occasion de la première réussie de Manchester City dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, Julián Álvarez s’est offert un doublé permettant aux siens de prendre le dessus sur les Serbes en seconde période (3-1). Au passage, l’Argentin a soigné ses statistiques personnelles en C1. D’après Opta, le buteur des Skyblues s’est créé 7 occasions franches sur ses 8 tirs, devenant ainsi le troisième joueur à faire preuve d’une telle précision devant le but lors d’un même match de Ligue des champions après Karim Benzema (8 tirs, 7 occasions franches en 2022 contre le Shaktar Donetsk) et Arjen Robben (15 tirs, 8 occasions franches en 2021 contre Chelsea). À noter que la pépite de Calchin compte 4 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de saison.