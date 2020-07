PSG, LdC : Thomas Tuchel redoute l'Atalanta Bergame

La suite après cette publicité

Le PSG n'a pas manqué son retour sur les terrains en s'offrant un festival face au Havre (9-0). Une belle entrée en matière qui devra être confirmée lors des deux prochaines rencontres amicales face à Bereven (17 juillet) et le Celtic Glasgow (21 juillet). Quelques minutes après la rencontre au stade Océane, Thomas Tuchel s'est exprimé dans une interview accordée au Parisien. L'entraîneur allemand des champions de France est revenu sur le quart de finale de Ligue des Champions face à l'Atalanta Bergame prévu le 12 août prochain.

« Ça va être compliqué. Huit équipes voudront gagner cette compétition. Ça va être un match très difficile et très serré. Bergame a beaucoup de qualités. On l'a vu samedi contre la Juventus (NDLR : 2-2) : c'est une équipe très équilibrée, très offensive, très physique. Mais ce n'est pas le moment de perdre la tête à penser à ce match-là. Le seul match dans ma tête, c'est Saint-Etienne (le 24 juillet, finale de Coupe de France). Après, ce sera Lyon (le 31 juillet, finale de la Coupe de la Ligue). Et ensuite, nous aurons douze jours pour préparer la Ligue des champions. Il est nécessaire de faire ça pas à pas. Le premier pas sera le match contre Saint-Etienne, » a ainsi confié Tuchel. Ses joueurs sont prévenus, hors de question de se projeter tout de suite sur le Final 8 à Lisbonne...