OL : Sidney Govou s’enflamme pour Memphis

Depuis son départ avorté pour Barcelone l’été dernier, Memphis Depay semble être clairement remis. Depuis quelques mois, l’international néerlandais est en forme. Il a d’ailleurs inscrit 14 buts et délivré 8 passes décisives en Ligue 1 cette saison. De quoi impressionner l’ancien Lyonnais, Sidney Govou. C’est dans le journal Le Progrès que l’ancien joueur emblématique de l'OL s’est enthousiasmé devant les performances de Memphis (27 ans).

« Des signes ne trompent pas comme l’abnégation de Memphis sur le but qu’il offre à Aouar face à Rennes. Quand votre capitaine a cet état d’esprit, les autres suivent. Memphis est investi d'une mission, comme jamais depuis qu’il est à Lyon. C'est le joueur qui fait la différence. Dès qu'il est moins bien, on le voit sur l'équipe. Il a les épaules pour porter l’équipe. Se ranger derrière lui peut-être une très bonne chose, en quelque sorte comme à mon époque avec Juninho, même si les pouvoirs étaient plus partagés. »