Vidéo : l'annonce de la démission d'André Villas-Boas met le feu à Twitter !

Rien ne va plus à l'Olympique de Marseille décidément. Après les débordements qui ont eu lieu ce week-end en marge du match OM-Rennes, reporté à cause des incidents, André Villas-Boas était en conférence de presse ce mardi. Et l'entraîneur a pris tout le monde de court en annonçant avoir posé sa démission. Une annonce qui a particulièrement fait réagir Twitter, qui est impitoyable comme à son habitude…