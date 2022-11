Coupe du monde 2022 : la liste des 26 des Pays-Bas avec une grosse surprise et plusieurs absents de taille !

Présents dans le groupe A de la Coupe du monde 2022 au Qatar, les Pays-Bas seront bien 26 à débarquer dans les prochains jours à Doha. Leur sélectionneur, Louis van Gaal, vient en effet de dévoiler sa liste. Un groupe où figurent quelques surprises comme la convocation de l'ancien Parisien Xavi Simons.

Convoqué chez les Oranje pour la première fois l'année dernière, Noa Lang est également dans le groupe, tout comme Jeremie Frimpong. À 21 ans, le joueur du Bayer Leverkusen est l'autre grosse surprise du côté des appelés. L'ancien pensionnaire du Celtic Glasgow ne compte aucune sélection, mais il a su séduire van Gaal.

Pas de Botman ni de Gravenberch

Le patron des Bataves a d'ailleurs fait pas mal de places aux jeunes talents de son pays. En plus de Simons, Lang et Frimpong, à noter les présences de Tyrell Malacian et de Cody Gakpo. Pour le reste, on retrouve plusieurs cadres habituels tels que Virgil van Dijk, Matthijs de Ligt, Daley Blind, Frenkie de Jong, Memphis Depay ou Luuk de Jong.

En revanche, si le forfait de Georginio Wijnaldum était acté depuis des semaines, les absences de Brian Brobbey, Ryan Gravenberch et de Sven Botman ne passent pas inaperçues. Surtout en ce qui concerne les deux derniers cités. Parti au Bayern Munich l'été dernier pour progresser, Gravenberch paie sans doute son statut de remplaçant (0 titularisation en Bundesliga). Mais Sven Botman, titulaire à Newcastle, 3e de Premier League, doit se demander comment il a fait pour ne pas être dans cette liste.

La liste des Pays-Bas

Gardiens : Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

Défenseurs : Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurriën Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefn de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Munich), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen)

Milieux : Frenkie de Jong (FC Barcelone), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klasssen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Cody Gakpo (PSV), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV)

Attaquants : Memphis Depay (FC Barcelone), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Anvers), Luuk de Jong (PSV), Noa Lang (Club Bruges), Wout Weghorst (Besiktas)