FC Porto - Juventus : les compositions probables

La Ligue des Champions est enfin de retour ! Hier, la plus belle des compétitions européennes a débuté avec deux affiches de gala, à savoir FC Barcelone-Paris Saint-Germain et RB Leipzig-Liverpool. Elle se poursuit ce mercredi avec notamment le choc entre le FC Porto et la Juventus Turin à 21 heures à l'Estadio do Dragão. Et pour cette rencontre de prestige, les deux entraîneurs ont prévu de sortir l'artillerie lourde afin de prendre une belle option lors de cette manche aller.

Arrivé sur le banc bianconero cette saison, Andrea Pirlo devra composer sans plusieurs éléments dont Bonucci et Dybala. Le technicien italien devrait miser sur un 4-4-2. C'est en tout cas ce qu'une grande partie de la presse italienne assure ce mercredi. Dans les cages, pas de surprise puisque Szczesny sera titulaire. Devant lui, le quatuor défensif sera a priori composé d'Alex Sandro, Chiellini, De Ligt et Danilo, de gauche à droite.

CR7 attendu au Portugal

Dans l'entrejeu, McKennie, Rabiot, Betancur et Chiesa ont de fortes chances d'être alignés ensemble au coup d'envoi. Tous tenteront d'épauler le duo d'attaque composé d'Alvaro Morata et Cristiano Ronaldo, attendu de pied ferme pour son retour dans son pays natal, le Portugal, ce mercredi soir. En face, Sérgio Conceição va tenter de déjouer les plans de la Vieille Dame. Pour cela, l'ancien coach du FC Nantes devrait proposer un 4-3-3 avec Agustin Marchesin pour défendre les buts de Porto.

Pour l'aider dans cette mission difficile, Zaidu, l'expérimenté Pepe, Mbemba et Manafà seront sur le pont. Pour tenter de remporter la bataille du milieu, Uribe et Sergio Oliveira évolueront aux côtés d'Otavio. Enfin, le trident offensif devrait être le suivant : Luis Diaz-Corona-Taremi. Ce dernier sera en pointe. Voici ce à quoi devraient donc ressembler les deux onze de départ ce mercredi soir au cours d'une rencontre qui s'annonce particulièrement palpitante.