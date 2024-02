CdF, OL : la réaction de Rayan Cherki

Opposé à Lille en huitième de finale de la Coupe de France, l’Olympique Lyonnais a su s’imposer 2 buts à 1. Séduisants, les Gones peuvent remercier le très décrié Rayan Cherki, auteur du’n but et d’une passe décisive. Ce dernier a d’ailleurs savouré cette victoire.

«Avec l’équipe on avait à coeur de tout donner. Rester sur les mêmes bases que face à l’OM. J’espère que l’on continuera à prendre du plaisir. (Jouer sur un côté) Ce n’est pas ce que je préfère, mais je le fais pour l’équipe. On ne va pas calculer si on est loin ou pas (de la finale). On fera la guerre à tout le monde. On va essayer d’aller le plus loin possible en Coupe de France», a-t-il confié au micro de beIN Sports.