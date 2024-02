Coupe de France : un séduisant OL passe l’obstacle lillois et file en quarts de finale

Et si le mercato avait changé le visage de l’OL ? Fort de son succès contre l’OM le week-end dernier en Ligue 1, le club lyonnais cherchait à confirmer lors d’un nouveau choc contre le LOSC à l’occasion de ce 8e de finale de Coupe de France. Autre compétition, autre adversaire mais même volonté de redresser la barre pour les hommes de Pierre Sage. L’entraîneur des Gones en profitait également pour organiser son équipe différemment. Lacazette démarrait sur le banc pour laisser Cherki, Orban et Fofana gérer le front de l’attaque de ce 4-3-3. Il y avait fort à faire puisque Paulo Fonseca misait quant à lui sur son équipe quasi type.

42 Possession 58 52 Duels gagnés 48 81 Passes réussies 88

Cela n’impressionnait pas du tout les locaux. Ils démarraient très fort, infligeant une pression terrible sur le camp lillois. Orban se procurait même une première situation, échouant de justesse sur Chevalier (8e). L’international Espoirs français maintenait d’ailleurs son équipe à flot puisqu’il sauvait à nouveau les siens sur cette passe en retrait de Bentaleb mal exploitée par Tolisso, puis devant Fofana (12e). L’intensité mise par l’OL baissait légèrement après cette entame pied au plancher mais les occasions s’enchaînaient entre cette reprise hors cadre de Caqueret (23e) et ce nouveau double arrêt de Chevalier sur des tentatives de Mangala et Orban (25e).

Orban et Cherki décisifs

Les miracles du gardien permettaient au LOSC de passer l’orage, et même de sorti un peu la tête de l’eau. Mais ce fut au tour de Lucas Perri, la nouvelle doublure d’Anthony Lopes, de briller sur David (31e) et Ismaily (36e). Paradoxalement, les Dogues finissaient par craquer sur un temps moins faible qu’auparavant. En deux relais signés Caqueret et Cherki, Orban prenait Yoro de vitesse pour s’en aller battre Chevalier et ouvrir le score (1-0, 40e). Le déchet à la finition de David sur cet excellent centre d’Ounas (44e) confirmait cet avantage mérité aux Gones à la pause. Au retour des vestiaires, Zhegrova échouait à son tour sur Perri (46e), alors que Cherki sortait de sa torpeur.

Bien placé sur ce cafouillage, le milieu offensif envoyait sa frappe au fond et donner un break d’avance à son équipe (2-0, 47e). Pour autant, les Dogues ne baissaient pas encore les bras et revenaient même très rapidement dans le match avec ce but d’Alexsandro (2-1, 53e). Le match se débridait avec des occasions dans chaque surface sans parvenir à concrétiser. La faute à Chevalier aussi, une nouvelle fois décisif sur ce duel avec Tolisso (74e). La tension montait d’un cran également mais les blessures d’Alexsandro, Tolisso (81e), puis de Ilic (83e) cassaient le rythme de cette fin de rencontre. Le LOSC ne s’en remettait pas et laissait l’OL accéder aux quarts de finale de la Coupe de France.