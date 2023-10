Liga : Bebe permet au Rayo Vallecano d’accrocher la Real Sociedad

Vainqueur de six de leurs sept derniers matches toutes compétitions confondues, la Real Sociedad s’est déplacé ce dimanche à Madrid pour affronter le Rayo Vallecano dans le cadre de la 11e journée de Liga. Et les choses n’ont pas démarré sous les meilleurs auspices du côté basque. Pris à la gorge par des Madrilènes entreprenants, les hommes d’Imanol Alguacil ont concédé l’ouverture du score signée Abdul Mumin (1-0, 31e). Finalement, juste avant la pause, c’est le capitaine Mikel Oyarzabal qui a permis aux siens de revenir à hauteur (1-1, 41e).

Pas rassasié, l’attaquant de 26 ans a récidivé à la 66e minute sur penalty (1-2). Et même si les locaux ont tenté de revenir dans la partie, les joueurs de San Sebastian ont tenu bon jusqu’à la 91e minute. Moment choisi par Bebe, entré en jeu six minutes plus tôt, pour sortir de sa boîte et remettre les deux équipes à hauteur dans les derniers instants de la rencontre. Un nul qui ne fait les affaires de personne : la Real Sociedad laisse le Barça, troisième, avec cinq points d’avance tandis que le Rayo Vallecano manque l’opportunité de grimper à la cinquième place.