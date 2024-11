Qualifs CDM 2026 : la Corée du Sud enchaine contre le Koweït

Suite de cette campagne de qualifications pour le Mondial 2026 en Asie avec la nouvelle victoire de la Corée du Sud 3-1. Grâce à un but de Son sur penalty notamment, les coéquipiers de Lee Kang-In, titulaire, ont dominé le Koweït 3-1 et prennent le large en tête de la poule B. Les Guerriers Taeguk possèdent désormais 6 points d’avance sur la Jordanie.

La suite après cette publicité

{"key":"api_embed_standings","tournamentId":"2497129696074015741"}

De son côté, la Chine s’est offerte un petit miracle face au Barhein. Longtemps le score est resté bloqué à 0-0 mais Barhein pensait tenir la victoire en fin de rencontre avant de voir son but être annulé. Après ce premier coup dur, un second s’est enchaîné avec le but de Zhang dans le temps additionnel (90e+1). Les Chinois en profitent pour remonter à la 4e place de la poule C, dépassant par la même occasion leurs adversaires du jour et n’ont plus que 4 unités de retard sur le Japon, premier de ce groupe.

Les résultats des matchs de 15h :

Barhein 0 - 1 Chine : Zhang (90e+1)

Koweït 1 - 3 Corée du Sud : Daham (60e) ; Oh (10e), Son (sp 12e), Bae (74e)