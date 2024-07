Argentine-Maroc : la rage folle de Javier Mascherano

L’Argentine pensait avoir arraché ce 2-2 avec ce but à la 90e+15 pour son entrée en matière dans les Jeux Olympiques contre le Maroc… Mais après presque deux heures, l’arbitre a fait reprendre le match, qui s’était arrêté et donc pas officiellement conclu suite à des jets de pétard sur la pelouse. En plus de ça, le deuxième but argentin a été annulé suite à l’aide de la VAR, et le match s’est donc conclu sur une victoire marocaine 2-1.

De quoi provoquer un ouragan de rage en Argentine, forcément. Après la rencontre, le sélectionneur olympique Javier Mascherano s’est brièvement exprimé. « C’est le plus grand cirque que j’ai vu de ma vie », s’est exclamé l’ancien joueur de l’Albiceleste et du FC Barcelone. Fâché l’ami…