OL : Peter Bosz dévoile les objectifs fixés par Ponsot

La suite après cette publicité

Peter Bosz est menacé et il le sait. Les deux défaites consécutives contre Lorient et Monaco ont remis un peu de pression sur les épaules du technicien néerlandais qui n'en manquait pas déjà. «Peter a des objectifs à remplir fixés à la trêve Coupe du monde (15e journée), il en a à la 19e journée qui existent depuis le départ avec des temps de passage. Ces objectifs resteront entre Peter et nous», expliquait Vincent Ponsot.

Si le dirigeant lyonnais n'a pas voulu en dire plus face à la presse, l'entraîneur a lui vendu la mèche, assurant qu'il devait terminer dans le top 3 de Ligue 1. «Il m’a dit qu’il faut être sur le podium en fin de saison. Ça ne change rien pour moi, c’est normal, l’OL doit être là en fin de saison. La pression est toujours là, les objectifs sont élevés, ce qui est normal», assure Bosz à l'heure de recevoir le PSG dimanche au Groupama Stadium (coup d'envoi à 20h45).

Créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter de l’offre exclusive Foot Mercato : 1er pari doublé, jusqu’à 100€ en freebets et 10€ offerts sans dépôt avec le code FML1. Misez 100€ sur une victoire 3-1 du PSG contre l’OL pour tenter de remporter 1 050 € (cote à 10,50). (cotes soumises à variation)