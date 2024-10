OL : la fusée Rayan Cherki s’envole pour les étoiles !

Cela allait forcément le piquer dans son égo. Depuis plusieurs mois, Rayan Cherki a été constamment remis en question. Auteur de performances jugées insuffisantes, le Gone avait été relégué derrière des joueurs comme Maghnes Akliouche et Désiré Doué aux yeux des observateurs et même aux yeux de Thierry Henry lors des derniers Jeux Olympiques. Pourtant doté d’un talent bien supérieur à ses deux compatriotes, le Lyonnais avait dû ronger son frein et entendre les critiques à son égard. Dans le même temps, ses fervents défenseurs étaient raillés et la cause Cherki semblait perdue pour l’opinion publique. Pire encore, l’ambidextre était poussé vers la sortie cet été par ses dirigeants.

Alors que son contrat expirait en juin 2025, l’état-major de l’OL avait à cœur de tirer un chèque juteux pour la vente de son prodige de 21 ans. Finalement, malgré quelques offensives qui ne l’ont pas vraiment emballé, le numéro 18 des Gones a fait le choix de rester entre Rhône et Saône contre une prolongation d’un an plus une année supplémentaire en option. Un choix payant pour le crack made in Lyon. Car oui, depuis sa réincorporation au groupe de Pierre Sage, Rayan Cherki est sûrement le meilleur joueur de l’OL en ce début de saison. Disputant ses premières minutes de la saison face à l’OM le 22 septembre dernier, l’ancien de l’AS Saint-Priest s’était illustré avec un but dans les derniers instants qui n’avaient pas empêché la défaite lyonnaise (3-2). Suffisant néanmoins pour s’imposer dans le onze de départ des Gones qu’il ne quitte plus depuis.

Qui peut stopper Rayan Cherki ?

Car oui, si Pierre Sage se décidait désormais de sortir Rayan Cherki de son onze pour une raison sportive, cela serait une hérésie tant Cherki est devenu un indiscutable dans l’effectif des Gones. Malgré une concurrence rude en attaque, le médaillé d’argent aux JO de Paris n’arrête pas d’enchaîner les performances de haut vol. Buteur face à l’Olympiakos la semaine passée et facteur X de son équipe face aux Grecs, Cherki avait été l’auteur d’une belle entrée en jeu contre Toulouse le week-end suivant. Cette semaine, l’ambidextre a encore réalisé deux prestations de haute voltige. Contre les Rangers, son association avec Malick Fofana pouvait même forcer le débat pour savoir si Lyon n’avait pas l’un des meilleurs binômes de jeunes joueurs en Europe. Alors que le Belge a été l’auteur d’un doublé, le joueur forme à l’OL a été dans tous les bons coups et a fait la misère à la défense écossaise. Le tout en délivrant deux passes décisives.

Ce dimanche, de retour sur ses terres, le prodige rhodanien a remis le couvert. Brillant et montrant qu’il est l’un des meilleurs joueurs de Ligue 1 quand il est en confiance, Cherki en a fait voir de toutes les couleurs aux Canaris. Alors que la Vogue des Marrons a pris place cette semaine sur les pentes de la Croix-Rousse à Lyon, l’ambidextre a offert plusieurs friandises ce dimanche et a régalé le public lyonnais. Même s’il n’a pas de passe décisive ou de but à son actif, c’est de son centre qu’est venu le but contre son camp de Nicolas Pallois. Ovationné à sa sortie peu après l’heure de jeu, Cherki s’est attiré les louanges de ses coéquipiers à l’instar d’un Moussa Niakhaté dithyrambique en zone mixte : «Cherki ? C’est le talent qui fait la différence (…) Quand il est comme ça, c’est très compliqué de l’arrêter (…) J’avais entendu des choses sur lui avant d’arriver mais il n’en est rien. Il a une mentalité extraordinaire. C’est un amoureux de football.» Et pour l’amour du football, on espère que Rayan Cherki pourra continuer sur cette lancée pour remettre tout le monde d’accord sur le joueur d’exception qu’il est.