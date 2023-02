EdF : Olivier Giroud veut continuer avec les Bleus

Olivier Giroud et l’équipe de France, voilà une idylle qui n’est pas encore prête de s’arrêter. L’attaquant tricolore, qui évolue à l’AC Milan, n’a pas envie de raccrocher ses crampons. Une retraite internationale n’est donc pas du tout à l’ordre du jour comme l’a confirmé le principal intéressé durant l’émission 20h30 le dimanche sur France 2 ce dimanche soir.

La suite après cette publicité

«Non, non, ce n’est pas fini. Des émotions, j’espère qu’il y en aura encore. Je ne suis pas prêt à raccrocher, à enlever ce maillot bleu qui me tient à cœur. J’ai la motivation pour continuer et le physique aussi, je me sens bien. Pour l’instant je suis encore sélectionnable et un joueur de l’équipe de France» a notamment confié Olivier Giroud. Une très bonne nouvelle pour l’équipe de France.

À lire

EdF : Mohamed Simakan rêve des Bleus