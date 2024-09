L’OM impitoyable avec Strasbourg !

Sans Coupe d’Europe à jouer, l’OM peut se concentrer uniquement sur la Ligue 1. Avec une équipe profondément remaniée avec un coach à l’aura internationale, le club phocéen navigue sur des standards très élevés qui lui permettent d’être deuxième du championnat de France, à égalité de points avec le leader parisien, avec 4 victoires et un nul dont une victoire historique au Groupama Stadium 3-2 après avoir évolué à dix pendant 80 minutes. Et c’est une équipe de Strasbourg jeune et joueuse qui accueille Marseille pour le compte de la 6e journée de Ligue 1.

En déplacement, l’OM est impitoyable cette saison et a déjà fait mordre la poussière à Brest, Toulouse et l’OL. Rien ne devrait empêcher l’OM d’accrocher Strasbourg à son tableau de chasse. D’une part parce que le club alsacien reste sur 3 matches sans victoire, mais aussi et surtout parce que la bande à Liam Rosenior encaisse beaucoup de buts depuis le début de saison. Face à l’armada marseillaise, cela devrait être encore le cas ce dimanche soir.

Buteur et titularisé face à Nice, Neil Maupay a retrouvé le banc de touche face à l’OL. Elye Wahi lui a été préféré et ce dernier s’est montré encore trop timoré offensivement, encore plus à 10 contre 11. De quoi donner sans doute une nouvelle occasion à Maupay de se mettre en évidence face à Strasbourg. On imagine bien l’ancien attaquant de Brighton, Everton ou Brentford se mettre en évidence face au Racing. La cote de 3,05 et la dynamique positive du joueur (il a marqué lors de sa seule titularisation en L1) font d’un but de Maupay face à Strasbourg un coup à tenter.

Que ce soit face à l’OL ou plus récemment face au LOSC, Strasbourg offre aux amateurs de Ligue 1 un spectacle détonnant depuis le début de la saison. Et face à une équipe marseillaise qui enfile les buts comme les perles à l’extérieur cette saison en Ligue 1 (11 buts en 3 matches), on peut imaginer une pluie de buts à la Meinau. À noter que si vous pariez sur six buts ou plus lors de cette rencontre, vous bénéficierez d’une sacrée cote de 7,00. De quoi s’offrir un coup de poker pour les plus audacieux d’entre vous.

