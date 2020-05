Thiago Silva explique ce qui a changé au PSG cette saison

Depuis jeudi dernier, la Ligue 1 a été définitivement arrêtée après la décision de la Ligue de football professionnel de mettre un terme à la saison 2019/2020. Le Paris Saint-Germain qui disposait de 12 points d'avance sur son dauphin, l'Olympique de Marseille, a donc été sacré champion pour la neuvième fois de son histoire. Qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, juste avant l'arrêt forcé des compétitions, les Parisiens faisaient un sans-faute jusque-là. Dans un entretien sur la chaîne Youtube du PSG, Thiago Silva a expliqué ce qui avait changé au PSG cette saison, notamment au niveau de la mentalité.

«Aujourdhui nous sommes plus unis. Cette année, on a trouvé cette atmosphère positive, de travailler l’un pour l’autre. Les années précédentes, je trouve que ça manquait un peu. Cette année nous sommes très bien sur le plan physique, technique et mental. C’est vraiment dommage que la saison soit arrêtée, a regretté le capitaine parisien. On doit maintenant attendre ce qu’il va se passer avec la Ligue des Champions, on ne sait pas encore. Si on doit rejouer, nous serons très très forts.»