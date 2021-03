L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Irlande du Nord proposent une candidature commune pour la Coupe du monde 2030

La prochaine Coupe du monde de football aura lieu dans un an et demi au Qatar.Celle de 2026 sera un peu particulière car trois pays seront co-organisateurs avec le Canada, le Mexique et les États-Unis. Pour 2030 il est encore un peu tôt pour décerner le lieu de la compétition mais déjà certains pays se montrent intéressés.

L'Angleterre, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande et l'Irlande du Nord viennent de communiquer leur volonté de présenter une candidature commune. Le Royaume-Uni et de l'Irlande ont même soumis un budget de 2,8 M€ de livres sterling (3,2 M€) pour cette «candidature potentielle».

