OL - Metz : les notes du match

L’Olympique Lyonnais retrouvait le Groupama Stadium ce dimanche, dès 13h. En cette 11e journée de Ligue 1, face au FC Metz, les Gones débarquaient dans la peau de favoris malades, avec toujours aucun succès en championnat cette saison. Pour cela, Fabio Grosso, diminué, optait pour un XI solidifié, avec une base Kumbedi - Mata - Diomandé - O’Brien - Tagliafico en phase défensive, ainsi qu’un duo offensif composé de Lacazette et Baldé. Rayan Cherki sur le banc donc. Si dès la 1e minute de jeu, Mama Baldé était proche d’ouvrir le score pour l’OL, ce dernier est venu buter sur Alexandre Oukidja, décisif. Hélas, le portier du FC Metz est sorti, une dizaine de minutes plus tard, blessé et remplacé par Guillaume Dietsch, qui effectuait sa première en Ligue 1. Dominateurs, sans vraiment faire mal à l’adversaire, les Gones ont été sauvé par une formidable parade signée Anthony Lopes (40e), sur une frappe puissante d’Ablie Jallow. Dans la foulée, le gardien portugais réitère avec une manchette (42e) pour venir contrer le Gambien, encore. Les Messins finissent mieux la première période et crispent les Lyonnais. Juste avant la pause, Mahamadou Diawara manque le cadre après un run solitaire qui aurait pu faire mouche (45e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 16 Metz 10 11 -8 2 4 5 9 17 18 Lyon 4 10 -11 0 4 6 8 19

Au retour des vestiaires, Guillaume Dietsch vient contrarier Alexandre Lacazette à bout portant et réalise un arrêt réflexe de grande classe (51e). Fabio Grosso décide ensuite de faire rentrer Nuamah et Cherki (58e), très actifs mais imprécis avec le ballon. Alors que les Lyonnais mettent le pied sur le ballon, sur un contre, Ablie Jallow inscrit un but sublime en faveur de Metz (0-1, 77e). Après un joli contrôle orienté qui perturbe la défense olympienne, le Gambien déclenche son tir qui se loge sous la barre d’Anthony Lopes. Ernest Nuamah tente malgré tout de sonner la révolte avec ses dribbles, mais les Messins résistent, solidaires. C’est finalement Skelly Alvero qui égalisera sur une enroulée du gauche, en dehors de la surface, bien servi par Ryan Cherki, pour venir tromper Guillaume Dietsch (1-1, 84e). L’OL pousse, sous les chants du public. Le dernier coup-franc ne donnera rien dans les arrêts de jeu. Lyon perd deux points et ne parvient toujours pas à remporter le moindre match cette saison en Ligue 1 et reste bon dernier. Metz est 16e du championnat.

À lire

OL - Metz : les supporters lyonnais s’attaquent à John Textor

L’homme du match

Jallow (7) : auteur d’un but magnifique la saison passée en Coupe de France sur la pelouse du Groupama Stadium, Jallow devient progressivement le bourreau de l’OL. Alors que sa frappe remarquable aurait pu faire mouche sans une grande parade d’Anthony Lopes (40e), il s’est montré très actif et aura été le joueur messin qui a le plus couru sur la pelouse. Battu dans la majorité des duels qu’il a disputés, le Gambien a néanmoins gratté plusieurs ballons qui auront été intéressants pour le collectif messin. Et alors qu’il était assez discret en phase offensive, c’est lui qui est venu doucher les ambitions lyonnaises cet après-midi. Auteur d’un contrôle déroutant, il a armé une frappe puissante du gauche qui a touché le poteau de Lopes avant d’entrer. Un coup de poignard pour les Gones mais un formidable but pour les Grenats et qui vient récompenser un match très intéressant pour Jallow qui, comme l’an dernier, a marqué un but sensationnel dans un stade décinois qu’il semble bien aimer. Malgré l’égalisation d’Alvero, il peut avoir le sentiment du devoir accompli.

La suite après cette publicité

OL

Lopes (6,5) : il évite le pire en se montrant décisif sur une déviation de Diomandé, qui a failli finir dans son but (6e). Avant d’enlever parfaitement une frappe de Jallow sous sa barre transversale, avec une claquette de la main droite (40e). Encore face à Jallow, il a réalisé une belle manchette sur sa droite (43e). Mais il perd ensuite son match contre Jallow, en encaissant ce sublime but, où il ne peut pas faire grand-chose. Un match frustrant, car il s’est montré décisif.

Kumbedi (4) : de retour dans le onze de départ lyonnais en tant que latéral, le jeune défenseur de 18 ans ne s’est pas suffisamment montré dans cette rencontre où il aurait dû apporter bien plus dans le secteur offensif. S’il a bien lancé son match en offrant une superbe ouverture pour Baldé (1e), il a ensuite été trop timide. Défensivement, il a parfois abandonné son couloir et offert des possibilités aux Grenats.

La suite après cette publicité

Mata (3) : un bon retour devant Asoro dans sa surface (4e), mais il a ensuite manqué de maîtrise et de repères au sein de cette défense à cinq. La recrue estivale lyonnaise n’a clairement pas réalisé son meilleur match et a commis quelques erreurs sur les rares attaques de Metz. Malheureusement pour lui, il est Sûrement la faute à ce changement de système, lui qui restait l’une des rares satisfactions du recrutement estival de l’OL. Remplacé par Jeffinho (88e)

O’Brien (3) : lui aussi a été en difficulté dans ce système à trois défenseurs centraux. S’il s’est parfois mal compris avec Diomandé sur le marquage, il a aussi été fautif sur la grosse frappe de Jallow (40e), où il sortait beaucoup trop tard sur le porteur du ballon. Quelques erreurs de relance également à signaler, dont une qui a amené à une frappe de Camara (44e).

La suite après cette publicité

Diomandé (4) : la partie n’a pas été simple pour lui, puisqu’il était à deux doigts de marquer contre son camp en début de partie, mais Lopes a été vigilant. Par la suite, il a hérité d’un carton jaune évitable après une faute sur Elisor (19e). Mais il s’est ensuite bien repris et a plutôt été efficace en remportant 7 duels notamment.

Tagliafico (4) : comme souvent, l’Argentin a livré le service minimum. Sans trop se projeter vers l’avant, il a plutôt bien contenu Van Den Kerkhof tout au long du match dans son couloir. Seulement deux centres tentés, qui n’ont rien donné. Il n’a également pas été au top techniquement, avec un certain déchet dans ses prises de balle.

La suite après cette publicité

Caqueret (4) : les matches de Maxence Caqueret se ressemblent et inquiètent. Pourtant, le milieu de terrain avait bien débuté son match en tournant son jeu vers l’avant pour trouver Baldé et Lacazette. Mais après seulement 20 minutes, il a semblé disparaitre et a été avalé par l’entre-jeu des Grenats, qui n’a pourtant rien proposé d’exceptionnel. Un total de 11 ballons perdus et des erreurs techniques. Certes, il a aidé sa défense, mais on sent que celui qui avait fait rêver en 2020, lors de la campagne de Ligue des Champions, joue cruellement avec la peur.

Alvero (6,5) : il a été l’un des rares à sortir du lot ce dimanche. Avec un jeu porté vers l’avant, des prises de balles simples et efficaces, le jeune milieu de terrain a fait le nécessaire pour permettre à l’OL de dynamiser son jeu. Beaucoup de duels gagnés (11) et deux tentatives intéressantes face au but. La troisième aura été décisive puisqu’il permet à l’OL d’égaliser, en récompense de son match réussi.

La suite après cette publicité

Diawara (5) : malgré un léger déchet technique, le tout jeune rhodanien a réussi à se montrer en première période. Avec Alvero, il s’est montré et a même été à l’origine d’une très grosse occasion en première période (45e). Malheureusement, il n’a pu jouer qu’un peu plus d’une mi-temps, avant de rapidement céder sa place à Cherki (58e), auteur de sa première passe décisive de la saison sur l’égalisation d’Alvero en fin de match.

Lacazette (4,5) : après-midi frustrant pour le capitaine de l’Olympique Lyonnais, qui a beaucoup tenté de combiner avec ses partenaires et de jouer rapidement en peu de touches de balles pour faire avancer le jeu. Mais ses partenaires n’ont pas toujours suivi et il a ensuite montré une certaine frustration devant le but. Seulement trois tirs tentés, dont une grosse opportunité sauvée à bout portant (52e).

La suite après cette publicité

Baldé (3) : un énorme raté devant Oukidja dès le tout début du match, qui aurait pu complètement changer le cours de la rencontre (1e). Ensuite, cela a été compliqué pour lui et il n’a pas beaucoup offert de solution à ses partenaires. Un bon relai avec Diawara juste avant la pause (45e), avant de disparaître en seconde période. Rapidement remplacé par Nuamah (58e), qui a fait parler sa percussion, sans vraiment être décisif et judicieux dans ses choix.

Metz

Oukidja (non noté): auteur d’une énorme parade devant Mama Baldé dès les premières secondes de jeu, l’ancien de Strasbourg a finalement dû céder sa place prématurément pour une blessure à la cheville. Remplacé par Guillaume Dietsch qui disputait son premier match en Ligue 1 dans sa jeune carrière (18e). Pour son baptême du feu, le portier de 22 ans aura réalisé un très bon match (5,5). Précieux sur sa ligne, il a réalisé, au retour des vestiaires, deux parades décisives qui ont permis à Metz de se maintenir à flot lors d’un léger creux. Malgré son bon match, il aurait pu se montrer plus explosif sur l’égalisation lyonnaise.

La suite après cette publicité

Colin (5): un match moyen pour le défenseur droit. Assez solide dans les duels et sur son boulot défensif, c’est de l’autre côté qu’il aura beaucoup trop été absent. Hésitant, il a perdu une montagne de ballons et son nombre de dédoublements se compte sur les doigts d’une main. Même si Van Den Kerkhof avait un rôle hybride de piston, voire milieu droit, Colin aurait dû apporter le surnombre en phase offensive.

Traoré (5): un match de qualité pour l’ancien Angevin. Impérial dans les duels où son physique imposant n’aura laissé aucune chance aux joueurs lyonnais, il a été souvent précieux en couverture. De plus, sa qualité de relance aura permis aux siens de ne pas perdre le ballon bêtement dans leur partie de terrain. Malgré un contact litigieux avec Alexandre Lacazette en deuxième période (62e), l’Ivoirien aura quand même fait un match sérieux au même titre que Christophe Hérelle.

La suite après cette publicité

Hérelle (5,5): en effet, l’ancien de Brest aura également fait un bon match. Taulier défensif de son équipe, il n’aura laissé passer que très peu de ballons dans son dos. Remportant tous ses duels, il n’aura perdu qu’un seul ballon ce soir et a été précis dans sa relance. Leader vocal de son équipe, il se sera tenu face à l’attaque lyonnaise avec brio et a réalisé un match très intéressant pour lui et son équipe.

Udol (5,5): le capitaine des Grenats aura été consciencieux sur son côté gauche. Même s’il aurait gagné à être plus précis dans ses transmissions, il n’a pas été mis en difficulté par Mama Baldé même si les dédoublements de Saël Kumbedi l’ont parfois importuné. Plus sollicité avec l’entrée du turbulent Nuamah, il aura bien tenu son rang et aura confirmé son bon match à l’instar de son beau sauvetage devant Nuamah à la 76e minute.

La suite après cette publicité

Jean-Jacques (5): le milieu haïtien a été très propre en première période. Perdant que très peu de ballons (3), il aura colmaté beaucoup de brèches et aura gratté beaucoup de ballons. Plus discret lors du second acte, il aura continué son travail de ratissage et sera resté toujours aussi précis dans son jeu de passes.

Camara (5): le Sénégalais aura été intéressant ce dimanche. Très disponible dans l’entrejeu, il a également fait parler sa puissance physique et ses jambes d’un gamin de 19 ans pour créer des différences balle au pied. Peu précis dans la passe et surtout sur ses nombreux centres, Camara aura été le passeur décisif sur le but de Jallow. Pour autant, ses nombreux ballons perdus auront clairement terni son bilan ce dimanche, même s’il en a récupéré un nombre assez impressionnant (10).

La suite après cette publicité

Jallow (6,5): voir ci-dessus

Asoro (3,5): un mauvais match pour l’ailier gauche messin. Trop brouillon techniquement, le Suédois n’aura jamais pris Saël Kumbedi au dépourvu et n’a jamais fait la différence par la passe ou le dribble. Très peu trouvé et imprécis, il aura également été mangé dans tous ses duels. Un match à oublier pour celui qui a perdu 12 ballons ce dimanche. Remplacé par Nduquini (70e).

La suite après cette publicité

Van den Kerkhof (4,5): replacé un peu plus haut sur le terrain, l’international algérien aura réalisé un match honorable. Généreux, l’ancien Bastiais a été très généreux et aura beaucoup tenté de faire la différence par la course. Néanmoins, Van Den Kerkhof aura beaucoup pêché sur l’aspect technique comme en témoigne ses 8 ballons perdus en première période. Intéressant par sa capacité à venir dépanner défensivement, beaucoup de ses retours auront bien aidé Colin. Averti à la 88e et remplacé à la même minute par Fali Candé.

Elisor (4,5): seul à la pointe de l’attaque, Elisor aura sûrement été trop esseulé pour réellement peser sur la défense lyonnaise. Trop peu précis techniquement, il aura néanmoins eu le mérite de s’être battu comme un beau diable. N’hésitant pas à multiplier les efforts pour gêner la relance rhodanienne, il n’a été que trop peu dangereux offensivement et ses frappes ont été indignes d’un attaquant de Ligue 1. En somme, un match généreux pour l’attaquant de 24 ans mais une qualité technique trop faible pour réellement peser. Remplacé par Sané à la 70e minute.