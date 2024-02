Xabi Alonso répond aux rumeurs sur son avenir

Présent en conférence de presse avant Leverkusen- Mayence demain, Xabi Alonso a dû répondre aux questions portant sur son futur et aux rumeurs l’envoyant à Liverpool et au Bayern Munich. Le coach espagnol a botté en touche sur ces questions : « en ce moment, je suis l’entraîneur du Bayer Leverkusen et c’est certain. Concernant l’avenir, je n’ai rien de nouveau à dire. Un appel reçu du Bayern ? Encore une fois, ce n’est qu’hypothétique : je n’ai rien de nouveau à dire. »

L’entraîneur du Bayer Leverkusen, premier de Bundesliga, veut se concentrer sur son équipe : « ce n’est pas un problème pour moi. Je sais que mon objectif est de réussir avec cette équipe. C’est mon travail. Nous sommes dans une très bonne situation en ce moment. Nous voulons continuer ainsi. »