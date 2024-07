JO 2024 : la Fédération Argentine va porter plainte

Dans un communiqué de presse publié sur son site officiel, ce mercredi, la Fédération argentine de football (AFA) a indiqué qu’une plainte serait déposée, suite aux jets de projectiles des supporters marocains sur les joueurs de l’Albiceleste. « La Fédération Argentine de Football informe que, suite aux faits de notoriété publique survenus lors du match entre notre équipe nationale U-23 et son homologue du Maroc, une plainte formelle a été déposée auprès de la Commission de Discipline de la FIFA afin de prendre les mesures réglementaires nécessaires pour un événement d’une telle gravité, explique-t-elle. Il est impératif d’assurer la sécurité des protagonistes pour le développement pacifique de ce beau sport qu’est le football et depuis la maison mère du football argentin, nous ferons le nécessaire pour qu’il en soit ainsi. »

La première journée de ces Jeux olympiques de Paris 2024 a vu s’opposer le Maroc et l’Argentine, ce mercredi, dans un match au scénario rocambolesque, au stade Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne). Alors que les Argentins avaient égalisé au bout des 15 minutes de temps additionnel, ils ont été pris pour cibles par les fans des Lions de l’Atlas , dont certains ont envahi la pelouse pour protester. Un pétard a même été jeté. Mais alors que tout le monde pense que Glenn Nyberg, l’arbitre du match, siffle la fin de la rencontre, l’officiel suédois demandait juste aux joueurs de rentrer dans les vestiaires pour se protéger et souhaitait aussi faire appel au VAR. Le but de Giuliano Simeone a finalement été refusé pour une position de hors-jeu… près de deux heures après ce coup de sifflet de Nyberg. Le match a repris à huis clos pour quelques minutes et s’est conclu par une victoire du Maroc (2-1).