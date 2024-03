FC Barcelone : l’Espagne et le Brésil s’affolent pour João Gomes, le fils de Ronaldinho

Un joueur comme les autres…ou presque. Le 3 mars 2023, le FC Barcelone a officialisé l’arrivée de João Mendes de Assis Moreira. Un nom qui ne disait pas grand-chose au grand public. Et pourtant, cela était un petit évènement en Catalogne puisque le Brésilien est le fils d’un certain Ronaldinho. Issu de sa relation avec Janaina Natielle Mendes, danseuse dans de le show télévisé "Domingão do Faustão" à Rio de Janeiro, le jeune homme, qui a été prénommé João en l’honneur de son grand-père paternel, a grandi à l’abri des regards. Ce qui ne l’a pas empêché de commencer une carrière de footballeur au Brésil.

Concernant son parcours, il y a quelques zones d’ombre. Mais il est passé par l’académie de Flamengo, qu’il a rejoint à l’âge de 10 ans. Puis, il a joué à Vasco de Gama et au Boavista SC. Par la suite, il a intégré l’école de foot du PSG à Brasilia. L’occasion pour le club français de surveiller de près son évolution. Après cela, le jeune adolescent, alors âgé de 13 ans, a été recruté par Cruzeiro. Discret sur son identité, il s’est fait démasquer et a assumé être le "fils de". Un an après son arrivée, il a signé son premier contrat là-bas. Mais à 17 ans, ce gaucher a décidé de résilier son contrat.

Il est au Barça depuis un peu plus d’un an

Mais il avait une idée en tête. Rejoindre l’Europe et le FC Barcelone, où il a passé quelques essais au mois de janvier 2023. Ceux-ci ont visiblement été convaincants puisque les Catalans ont annoncé son arrivée deux mois plus tard. Avant d’intégrer peut-être un jour l’équipe A, João Mendes a été envoyé avec les U19 afin de ne pas brûler les étapes et s’adapter en douceur à un nouveau pays, un nouveau football et une nouvelle culture. Malgré tout, le président du Barça, Joan Laporta, n’avait pas pu cacher sa joie d’accueillir le fils de Ronnie, qu’il avait déjà croisé enfant en train de s’entraîner au Barça avec son père.

«Nous sommes heureux. Nous voulons maintenir cette relation avec Ronaldinho. La pression qui pèse sur le garçon est très grande, car Ronaldinho a été le meilleur de l’histoire. Le fils a de la pression, mais c’est le travail de nos entraîneurs pour qu’il puisse développer ses compétences.» Pour l’aider à gérer tout ça, le jeune homme peut compter sur son père. «Le Barça fait partie de ma vie, et avec l’arrivée de mon fils au club, je serai plus présent», a expliqué l’ancien joueur du PSG. Et cette aide n’est pas de trop pour le footballeur de 18 ans, qui doit prendre ses marques.

Des débuts discrets

À son arrivée, il a participé à un match amical à huis clos contre une équipe de jeunes de Manchester United. Puis, après deux mois d’essais, il a fait ses débuts avec l’équipe U19 B lors de la Coupe Internationale de Méditerranée (MIC), qui s’est déroulée sur la Costa Brava à Pâques selon Sport. Cette saison 2023-24, il évolue avec la Juvenil A. Équipe avec laquelle il a peu joué durant la première moitié de saison. Il avait été sur le pré 82 minutes au poste d’ailier droit face à Damm (1-1) le 4 novembre dernier.

Sport avait d’ailleurs écrit à son sujet : «Mendes s’est montré précis dans ses passes et a donné une continuité au jeu, mais sans le déséquilibre que l’on attend d’un ailier du Barça. Cette saison, il n’a participé qu’à trois matchs et a joué 89 minutes au total. Joao commence à s’imposer au Barça, mais il reste encore dans l’ombre.» Mais le joueur d’1m78 est entré dans la lumière en ce mois de mars 2024. Un peu plus d’un an après son arrivée, Xavi l’a convoqué dans le groupe professionnel du Barça durant la trêve internationale.

Un futur qui interroge

En l’absence de plusieurs éléments du groupe pro, le technicien espagnol a fait appel à plusieurs jeunes du Barça Atlètic et des équipes de Juvenils dont João Mendes explique Marca. Un petit évènement en Catalogne, mais aussi au Brésil où les principaux médias sportifs se sont enflammés. «Le successeur est arrivé»? a écrit Lance! pendant qu’ESPN s’est questionné sur son futur. «Attaquant gaucher, João a un style très différent de celui de son père, mais dispose d’autres ressources pour écrire également l’histoire en Europe.»

De son côté, UOL a écrit : «le fils de Ronaldinho s’entraîne avec l’équipe principale du Barça (…) Barcelone ne s’attend pas à ce que le garçon ait les mêmes capacités que Ronaldinho, mais reconnaît qu’il a bien rempli son rôle dans la catégorie jeune.» En Espagne aussi, beaucoup se demandent s’il réussira à marcher sur les traces de son illustre papa. Marca estime que ce sera difficile. «João est arrivé au Barça il y a quelques mois, il joue comme avant-centre et est gaucher, rien de comparable à ce que son père a fait sur le terrain (impossible de l’égaler), mais il a un but et veut continuer à grandir au Barça pour s’installer en Europe.» Longtemps dans l’ombre, João Mendes va devoir avancer dans la lumière et faire ses preuves pour enlever cette étiquette de "fils de" qui colle à son maillot.