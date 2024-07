Argentine-Maroc : le coup de gueule de Bilal El Khannouss

Vainqueur, dans la confusion, de l’Argentine (2-1), dans ce premier match des Jeux olympiques de Paris 2024, le Maroc a bien entamé son aventure olympique. Un match marqué par l’envahissement de certains supporters marocains, sur la pelouse de Geoffroy-Guichard (Saint-Étienne), ainsi que sur l’imbroglio autour de la fin du match, où le but de l’égalisation des Argentins a été annulé par la VAR… deux heures après le coup de sifflet de l’arbitre.

Interrogé après le match, Bilal El Khannouss n’a pas mâché ses mots sur ces événements. « Des choses comme ça ne devraient pas arriver normalement. Déjà quinze minutes de temps additionnel, c’était vraiment incroyable. On n’a pas senti que l’attente avait duré presque deux heures, mais c’était long. On nous a expliqué qu’il fallait attendre la décision de l’arbitre, celle également de la police, qu’on allait arrêter le match puis le reprendre en regardant l’assistance vidéo. On est restés calmes. On a souffert ensemble, mais au final, il y a remporté les trois points et on est très contents », indique le milieu de Genk, dans des propos ont été relayés par l’Équipe. Le Maroc sera opposé à l’Ukraine, le 27 juillet (17h), tandis que l’Argentine tentera de se relancer contre l’Iraq (15h).