Le Bayern Munich fait de sacrées économies grâce à Thomas Tuchel

Qui a dit que ça ne se finirait pas bien entre Thomas Tuchel (51 ans) et le Bayern Munich ? Evincé en fin de saison dernière, malgré une dernière tentative des deux parties pour prolonger un peu plus l’aventure, l’entraîneur allemand a retrouvé un poste prestigieux. Il vient d’être nommé sélectionneur de l’Angleterre, un emploi qu’il occupera officiellement à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’à la Coupe du monde 2026 prévue au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

Il va donc pouvoir mettre officiellement fin à son contrat avec le club bavarois, qui courait encore jusqu’en juin 2025. Pour des questions d’argent, il n’a pas été licencié par son ancien employeur, qui continue de lui verser son salaire jusqu’à la fin de son engagement, ou jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau banc. D’après Sky Sport Germany, Tuchel avait d’ailleurs accepté de renoncer à 30% de son salaire s’il venait à trouver un poste avant la fin de son échéance avec le Bayern. Ainsi, le Bayern va pouvoir économiser 3 M€ sur les 9 M€ annuels de son ancien coach.