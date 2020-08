Espagne : Adama Traoré et Ansu Fati parmi les surprises de la dernière liste de Luis Enrique

La sélection espagnole a connu de nombreux remous ces dernières années, du limogeage de Julen Lopetegui à deux jours du début du Mondial à la brouille publique entre Luis Enrique et son intérimaire Robert Moreno. Mais elle veut repartir du bon pied, avec Luis Enrique revenu aux affaires. Et le sélectionneur ibérique est décidé à apporter du changement, en témoigne sa liste de joueurs convoqués pour les matches prévus face à l'Allemagne à Düsseldorf puis contre l'Ukraine, qui sera reçue à Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid, à huis clos.

Pas moins de 8 nouveaux ont été appelés par l'ancien coach du FC Barcelone. Il s'agit de Sergio Reguilón (FC Séville), Eric García (Manchester City) , Mikel Merino (Real Sociedad), Óscar Rodríguez (Leganes), Adama Traoré (Wolverhampton, Ansu Fati (FC Barcelone), Ferran Torres (tout juste recruté par Manchester City) et le gardien Unai Simon (Athletic Bilbao). Parmi les absences notables, on retrouve celle de Jordi Alba, déjà écarté lors du précédent rassemblement par Luis Enrique.

Les médias espagnols parlent déjà de révolution Luis Enrique, qui n'a pas appelé non plus Saul et Koke. D'autres prétendants à la liste comme Dani Ceballos ou Marcos Llorente, voire Angeliño, ne sont également pas présents. Luis Enrique chamboule la sélection espagnole, qu'il va devoir réinventer dans l'optique du prochain Euro à l'issue de la saison 2021-2021.

La sélection espagnole :

Gardiens : De Gea, Kepa, Unai Simón

Défenseurs : Jesús Navas, Carvajal, Sergio Ramos, Pau Torres, Diego Llorente, Gayá, Reguilón, Eric García

Milieux : Fabián, Thiago, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Dani Olmo, Óscar Rodríguez

Attaquants : Rodrigo, Oyarzabal, Adama, Asensio, Ansu Fati, Ferran Torres