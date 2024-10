Qualifications Euro Espoirs : la France reprend la première place de son groupe en battant Chypre

Ce soir, l’équipe de France Espoirs se déplaçait à Chypre dans le cadre des éliminatoires au prochain Euro U21 qui aura lieu l’été prochain. 2e du groupe H des éliminatoires à 3 points de la Slovénie et avec un match de retard, la France a son destin en main pour prendre les rênes de ce groupe et se rapprocher d’une qualification directe pour le tournoi en Slovaquie. Pour ce faire, il fallait l’emporter ce vendredi. Pour ce faire, Gérald Baticle décidait de miser sur un onze offensif où les clés de l’attaque étaient laissées à Maghnes Akliouche et Hugo Ekitike. Une volonté d’aller de l’avant qui a fait beaucoup de mal aux locaux dès les premières minutes de jeu.

Sur sa première accélération sur le flanc droit, Malo Gusto a trouvé Loum Tchaouna avec un superbe centre. L’attaquant de la Lazio a ouvert son pied gauche mais sa tentative a tutoyé le poteau gauche chypriote (5e). Et malgré quelques offensives locales, les Bleuets se sont procurés les meilleures opportunités à l’instar du poteau de Johann Lepenant à la 11e minute. Après une interruption de plusieurs minutes suite à une coupure de courant, les Bleuets ont trouvé le jus pour ouvrir le score et confirmer leur domination. Trouvé sur la droite, Hugo Ekitike s’est chargé de se frayer un chemin dans la surface avant de tromper Kyriakou dans un angle fermé (0-1, 28e). Un avantage au score logique même si les Bleuets n’ont pas convaincu lors d’un premier acte assez peu plaisant à voir.

Les Bleuets sérieux au retour des vestiaires

Au retour des vestiaires, le rythme ne s’est pas emballé. Alors que les occasions étaient de plus en plus rares, la France s’est contentée de conserver son avantage au score en refroidissant les quelques ardeurs chypriotes. Trouvé dans la profondeur par Akliouche, Loum Tchaouna a manqué son face-à-face contre Kyriakou et a manqué l’opportunité de faire le break. Et alors que le menace chypriote était encore d’actualité, Guillaume Restes se trouvait là pour s’interposer et contrecarrer les plans locaux. Dans cette lignée, Maghnes Akliouche s’est chargé de mettre fin aux espoirs de Chypre. Entreprenant dans cette rencontre, le Monégasque a été à la conclusion d’une action rondement menée.

Trouvé en retrait suite à un centre de Tchaouna, le milieu offensif de 22 ans a trompé le portier adverse d’une superbe frappe du droit qui a heurté la barre avant de rentrer (0-2, 68e). En fin de rencontre, Tanguy Kouassi a apporté sa pierre à l’édifice en inscrivant le troisième but des Bleuets ce soir (0-3, 89e). Avec cette victoire maîtrisée (0-3), l’équipe de France U21 fait un pas supplémentaire vers sa qualification directe pour l’Euro U21, reprenant les commandes du groupe H. Les coéquipiers d’Enzo Millot défieront l’Autriche, actuellement troisième de la poule, mardi à partir de 18h30.