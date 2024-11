Dani Alves lance une entreprise après sa sortie de prison

Emprisonné pendant 14 mois après une affaire de viol où il a été condamné à quatre ans et demi de prison, le latéral droit brésilien Dani Alves est sorti de derrière les barreaux. Obtenant une liberté provisoire pour avoir fait appel de sa condamnation, Dani Alves ne peut néanmoins pas quitter le territoire espagnol et doit s’enregistrer au tribunal tous les vendredis. Pour autant, cela ne l’empêche pas de reprendre le cours de sa vie.

Comme le rapporte Sport, l’ancien du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a lancé une nouvelle entreprise dans le domaine de l’événementiel avec Voxtom. Cette plateforme consiste à créer des événements facilement via son application et permet de les partager à ses amis ainsi que de voir quels sont les événements publics à proximité. Le compte instagram de l’application compte 24 000 abonnés, mais cette dernière n’est pour le moment accessible que pour les citoyens brésiliens.