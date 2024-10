Coupe de France : le tirage au sort complet du 6e tour

La Coupe de France a repris ses droits depuis un moment déjà. Après le 5e tour qui a eu lieu le week-end dernier, place au 6e tour qui doit se tenir dans 10 jours, les 26 et 27 octobre prochains et dont le tirage au sort a eu lieu ces deux derniers jours. Les clubs de National viennent de faire leur entrée en lice et s’en sont bien sortis. La grande majorité s’est même qualifiée sur des scores fleuves à l’image de Bourg-en-Bresse Péronnas 01 et de Sochaux, tous les deux vainqueurs 6-0 respectivement d’Annonay (R3) et de l’AS Besançon Espérance (D2). Sur les 17 équipes du 3e échelon, seul Aubagne n’a pas réussi à passer ce premier tour, battu aux tirs au but sur le terrain de Saint-Didier Pernoise (R2).

La suite après cette publicité

L’actuel leader de National, Nancy, ira au FC Dieulouard, club de R3 pour ce 6e tour. Son dauphin Concarneau se rendra à Baud (R2), alors qu’Orléans, 3e de National, affrontera le petit poucet Bourgeuil (D1) pour ce qui est le plus grand écart de divisions (6) de ce tour. Sochaux jouera face à Avallon (R2), alors que le tirage au sort a offert un déplacement à Tremblay (R2) pour Versailles. Autre équipe en vue dans cette compétition avant les arrivées des écuries de Ligue 1 et de Ligue 2, Bordeaux, désormais pensionnaire de National 2, s’est qualifié aux dépens du CMO Bassens (R2). Les Girondins affronteront le FC Coeur Médoc Atlantique. En cas de nouvelle qualification, ils pourraient retrouver une formation de Ligue 2, qui entreront dans la compétition à l’occasion de ce 7e tour.

À lire

LdC (F) : l’OL enchaîne face à Wolfsbourg

Le tirage au sort complet du 6e tour :

Ligue Corse :

Gallia Lucciana Club (N3) - AS Casinca (R1)

USC Corti (N3) - Sud FC (N3)

Ligue Paris-Ile-de-France :

CS Brétigny (N3) - Paris 13 Atletico (N1)

Le Mée (R1) - Houilles (R1)

Vitry (D2) - JA Drancy (N3)

Cergy Pontoise (R1) - Paris 15 AC (R2)

Aubervilliers (N2) - Paris UC (D1)

FC 93 (N2) - Racing CFF (N3)

Tremblay (R2) - FC Versailles 78 (N1)

Les Ulis (R1) - Meaux (R2)

ESA Linas-Monthléry (N3) - Montrouge (R1)

Saint-Denis (R1) - FC Fleury (N2)

SFC Neuilly sur Marne (N3) - Mantes (R1)

Ligue Centre-Val de Loire :

St-Pryvé St-Hilaire (N2) - SO Romorantin (N3)

Blois (N2) - Vierzon (N3)

Tours FC (R1) - FC Montlouis (N3)

ES Bourgeuil (D1) - US Orléans (National)

ES Bourges Moulon (N3) - C’Chartres Foot (N3)

AS Portugais de Bourges (R2) - US Monnaie (R1)

Ligue Auvergne Rhône-Alpes :

Roanne Foot 42 (R3) - Hauts Lyonnais (N3)

Fraternelle AM. Le Cendre (R2) - AS Montferrandaise (R3)

US Mozac (R2) - FC Espaly (N3)

FC Clermont Métropole (D1) - Lempdes Sp. (R2)

Sauveteurs Grivois (R3) - FCO de Dirminy-Insersport (R1)

AS St-Just St-Ramert (R3) - AS Domeratoise (R1)

AS Saint-Priest (N2) - FC Villefranche-Beaujolais (National)

AS Guereins Genouilleux (D2) - Olympique Lyon Sud (R2)

US Issoire A du Mas (R2) - Le Puy Foot (N2)

Valence (R1) - L’Étrat La Tour Sportif (R2)

FC Colombier-Satolas (R3) - FC Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1)

Sud Ardèche Football (R2) - FC Du Foron (R2)

ESB Football Marboz (R3) - ETS. Second (R3)

ACS Sallanches (D1) - FC Bourgoin-Jallieu (N3)

FC Pays Voironnais (D1) - FC Allobroges Asafia (R2)

Aix FC (R2) - Valence FC (R3)

FBBP 01 (National) - GFA Rumilly-Vallières (N2)

CS Viriat (R3) - GOAL FC (N2)

US Annecy Le Vieux (R2) - Chambéry SF (N3)

Atom’Sports Football Pierrelatte (R3) - Cluses Scionzier FC (R1)

Ligue Pays de la Loire :

Saint-Julien Divatte FC (R1) - La Roche-sur-Yon ESO (N3)

Moncé-en-Belin ES (R3) - Fontenay-Le-Comte VF (N3)

La Baule-Le Pouliguen US (R1) - La Roche Vendée (N2)

Changé US (R1) - Le Mans FC (N1)

Fuilet Chaussaire FC (D1) - Les Herbiers VF (N2)

Pelouailles Corzé - USSA Vertou (N3)

La Suze-Roëzé FC (R2) - Saumur OFC (N2)

Le Fief-Gesté FC (D2) - Saint-André-des-Eaux (R3)

Saint-André - Saint-Macaire FC (R2) - Sablé-sur-Sarthe (N3)

Saint-Philbert-Réorthe JA (D3) - Cholet SO (R3)

Saint-Philbert-de-Grandlieu (N3) - Beaumont SA (R3) ou La Châtaigneraie AS (N3)

Ligue Occitanie :

Le Grau du Roi (R1) - AS Béziers (R1)

Sussargues FC (D1) - Alès (N2)

Union Saint-Jean FC (R1) - US Pibracaise (R2)

Stade Beaucairois (N3) - Nîmes Olympique (National)

Bagnols Pont (R2) - Canet Roussillon FC (N3)

Lattes AS (R2) - Anduze SC (R3) ou Rodéo FC (R1)

AS Muret (R1) - Colomiers (N3)

Tarbes Pyrénées (R1) - RCO Agde (N3)

Saint-Orens (R3) - AF Biars Bretenoux (R1)

FC Comtal (R2) - Blagnac (N3)

Ligue Normandie :

FC Du Pays Aiglon (R3) - OS Maladrerie (R1)

Bayeux (R1) ou SU Dives Cabourg (N3) - Tourlaville (R2)

St Grand Quevilly (R3) ou Villers Bocage (R2) - FC Rouen (National)

AS Villers Houlgate (N2) - US Avranches (N2)

Serquigny Nassandres (R2) - FC Flers (N3)

FC St-Lô (N3) - AG Caen (N3)

Olympia’Caux FC (R2) - US Alençon (N3)

US Ouvrière Normande Monveille (R2) - QRM (National)

Canteleu (D1) - US Bolbec (R1)

Ligue Bourgogne-Franche-Comté :

ASPTT Dijon (N3) - Dijon FCO (National)

ASM Belfort (N3) - Jura Sud (N2)

Chalon FC (R1) – Jura Dolois (N3)

Montceau Team Foot (R2) - Mâcon (N3)

Exincourt (R3) - Vesoul (R1)

Audincourt (R1) – Grandvillars (R1)

Coulanges-lès-Nevers (D1) – Valdahon/Vercel (R1)

Avallon (R2) – Sochaux (National)

Is/Selongey (R1) – Gueugnon (N3)

Ligue Bretagne :

AS Uzel Merleac (R3) - Stade Briochin (N2)

Quimper Ergue Armel FC (R2) - Dinan Léhon FC (N2)

EA Saint Renan (R1) - St Co Locminé (N2)

Stade Paimpolais (R2) - Les Enfants de Guer (R3)

CEP Lorient (R2) - La St Pierre Milizac (N3)

ASC Romagné les Landes (R3) - COB St Brieuc (R1)

OC Cesson (N3) - US Tregunc (R1)

FC Dinard (R2) - TA Rennes (N3)

Auray FC (R2) - Ruffiac Malestroit Foot (R2)

AS Vitré (N3) - CPB Brequigny (R1)

FC Belugas Ria d’Etel (R3) - US Montagnarde (R1)

E.S. Plescop Football (R2) - Vannes OC (N3)

Bocage FC (R3) - US Saint Malo (N2)

DC Carhaix (R3) - AS Ginglin Cesson (R1)

Baud FC (R2) - US Concarneau (N)

Ligue Grand-est :

Groupe A :

SR Colmar (N3) - FC Mulhouse (R1)

AS Aspach Le Haut (D2) - FCSR Obernai (R2)

FA Illkirch (R1) - Saint-Avold (R2)

ESAP Metz (R3) - Still Mutzig (R1)

ASL Koetzingue (R1) - US Nousseviller (R2)

CA Boulay (R2) - Sarreguemines FC (N3)

FC Freyming (R2) - AS Blotzheim (R2)

US Sarre-Union (N3) - Strasbourg FCOSK 06 (N3)

Hombourg-Haut (R1) - Biesheim (N2)

US Oberlauterbach (R1) - Haguenau (N2)

La suite après cette publicité

Groupe B :

AC Blainville-Damelevières (R3) - Chaumont FC (R1)

COS Villers (R2) - SA Epinal (N2)

Olympique Charleville Prix-lès-Mézières (N3) - FC Hagondange (R1)

FC Saint-Méziéry (R1) - US Thionville-Lusitanos (N2)

Reims-Murigny FP (R2) - CS Blenod (R3)

FC Dieulouard (R3) - AS Nancy Lorraine (N1)

FC Tinqueux Champagne (R3) - FC Luneville (R1)

Saint-Dié Kellermann (R2) - FC Hettange Grande (R2)

ES Thaon (N3) - Bogny FC (R1)

ES Golbey (R2) - US Raon L’Étape (N3)

La suite après cette publicité

Ligue Méditérannée :

ES Cannet-Rocheville (N3) - AS Maximoise (R1)

Berre Sp. C. (R2) - Marignane-Gignac Côte-Bleue (N2)

Six-Fours Le Brusc FC (R1) - AS Cannes (N2)

FC Rousset (N3) - Istres (N2)

Carnoux FC (R1) - Euga Ardziv (N3)

AC Arles (R1) - Saint-Didier Espérance Pernoise (R2)

La suite après cette publicité

Ligue Hauts-de-France :

FC Seclin (R2) – FA Arras (R1)

FC Raismes (R2) – US Pays du Valois (N3)

Anstaing-Chéreng (R3) – Lomme Délivrance SC (D1)

AS Noyelles-sous-Lens (R2) – CAS Escaudœuvres (R3)

USM Senlis (R2) – Stade Béthune (R1)

Croix Iris FC (N3) – Valenciennes FC (National)

RC Roubaix (R2) – ES Genech (R3)

US Vimy (N3) – US Chantilly (N2)

JS Longuenesse (R3) – US Crépy-en-Valois (R3)

AS Sin-le-Noble (D1) – AS Beauvais Oise (N2)

US Saint-Maximin (R2) – US Pays de Saint-Omer (R1)

US Pays de Cassel (N3) – US Tourcoing (R1)

RC Labourse (D1) – AS Etaples (R2)

FC Liancourt-Clermont (R2) – US Laon (R1)

AS Hautmont (R3) – Entente Feignies-Aulnoye FC (N2)

US Hordain (R3) – Calais Beau Marais (R1)

Olympique Maroilles (D1) – Portugais Amiens (R1)

US Daours (D2) – RC Calais (N3)

Cysoing WB EC (D1) – US Boulogne Côte d’Opale (National)

SC Recques-sur-Hem (D1) – CG Haubourdin (R3)

CO Le Touquet (R3) – Olympique Saint-Quentin (N3)

Ligue Nouvelle-Aquitaine :