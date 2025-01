Supercoupe d’Espagne : tombeur de Majorque, le Real Madrid rejoint le Barça en finale !

Après la victoire (2-0) du FC Barcelone contre Bilbao, mercredi soir, le Real Madrid, sous les yeux de Karim Benzema, affrontait de son côté le club de Majorque, sixième de Liga, pour une place en finale de la Supercoupe d’Espagne. A la Cité Sportive du Roi Abdallah de Djeddah, les hommes de Carlo Ancelotti, bien décidés à s’offrir un nouveau Clasico cette saison, se présentaient en 4-3-3 avec un quatuor d’attaque composé de Rodrygo, Vinicius Jr, Mbappé et Bellingham. En face, Jagoba Arrasate optait lui pour un 4-4-2 avec Muriqi et Larin. Une rencontre qui tournait rapidement à l’avantage des Merengues.

Solide collectivement et plus juste techniquement, le club madrilène asphyxiait la défense des Bermellones. Trouvé en retrait sur un service de Mbappé, Lucas Vazquez allumait la première mèche mais Dominik Greif repoussait (3e). Dans la foulée, Rodrygo se signalait à son tour mais sa tentative était là aussi détournée (6e). Si les occasions madrilènes se multipliaient (10e, 11e, 12e, 16e), Majorque se montrait également dangereux mais il manquait quelques centimètres à Larin pour véritablement inquiéter Courtois de la tête (19e). Peu après la demie-heure de jeu, Raillo, touché physiquement, cédait lui sa place à Arias Copete.

Bellingham libère le Real !

Un changement qui ne modifiait cependant pas la physionomie de ce match où le Real poussait toujours autant mais manquait de précision aux abords de la surface adverse, à l’image de ce nouveau rush de Mbappé finalement contré par la défense des pensionnaires de Son Moix (42e). Accroché à la pause malgré une nette domination (67% de possession, quinze tirs à six dont cinq cadrés à zéro), le Real insistait au retour des vestiaires. Malgré une première occasion signée Rodriguez (47e), la Casa Blanca se ruait encore à l’attaque et Camavinga y allait de sa tentative. En vain. Imprécis offensivement, le Real perdait dans la foulée Tchouameni, victime d’un gros choc dans les airs et remplacé par Asencio (54e).

Il fallait finalement attendre l’heure de jeu pour voir le Real récompensé de ses efforts. Après une première tête de Rodrygo sur le poteau (62e), Bellingham, dans la surface de réparation, malgré cinq adversaires présents sur la ligne de but, parvenait à trouver la faille d’une frappe de l’intérieur du pied droit (1-0, 63e). Un but libérateur permettant aux coéquipiers de Valverde de gérer tranquillement la fin de rencontre, et de s’envoler au score après un but contre son camp du malheureux Martin Valjent, sous la pression de Mbappé (2-0, 90+2e), puis une réalisation tardive de Rodrygo, parfaitement trouvé par Vazquez (3-0, 90+5e). Score final : 3-0. Place désormais au Clasico, dimanche soir, pour déterminer le vainqueur de cette Supercoupe d’Espagne.