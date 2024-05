L’AJA décroche le titre et son ticket pour la Ligue 1, un an après l’avoir quittée

Le 3 juin 2023, au stade de l’Abbé-Deschamps, l’AJ Auxerre est reléguée en Ligue 2 après l’ultime journée de championnat. Dans une saison à quatre descentes, la dernière avec 20 clubs, les Auxerrois sont l’équipe sacrifiée. En duel avec le FC Nantes jusqu’à la 38e journée, les Bourguignons n’avaient pas réussi à s’imposer face à Lens, au sommet de sa forme (1-3). Un an après, les joueurs de Christophe Pélissier obtiennent le titre de Ligue 2, leur premier trophée depuis la Coupe de France remportée face à Sedan en 2005. Les Auxerrois vont faire leur retour dans l’élite du football français après leur match nul arraché contre Amiens ce vendredi (0-0).

Le coach d’Auxerre semble avoir le secret pour faire monter ses équipes en première division. Après Amiens (2017) et Lorient (2020), Auxerre devient le troisième club qu’il parvient à faire monter. Le parcours n’était pourtant pas évident pour Christophe Pélissier et les siens. Atteinte d’une descente brutale, l’équipe a été en partie rebâtie pour cette saison de Ligue 2.

Une équipe équilibrée et sûre d’elle

M’Baye Niang, Birama Touré, Matthis Abline, Mathias Autret, Julian Jeanvier, ou encore Andrei Radu ont quitté l’AJA. De même que Mathias Autret, après 100 matchs disputés avec les Blanc et Bleu, qui a plié bagage. Baptiste Malherbe a recruté des profils plus enclins à jouer en Ligue 2. Le club a attiré des joueurs tels que Florian Ayé (26 ans), arrivé de Brescia, Colin Dagba (25 ans), prêté par le PSG, ou encore Ado Onaiwu (27 ans), indésirable à Toulouse. Malgré cet effectif remodelé, les Auxerrois ont toutefois voulu faire confiance à quelques joueurs de la saison dernière. Gauthier Hein, Gaëtan Perrin et Jubal ont continué avec le club malgré la descente. Eux qui avaient déjà connu la montée lors de l’exercice 2021-2022, connaissaient la difficulté de tenir sur le long terme en Ligue 2. En plus de leurs buts, Gauthier Hein et Gaëtan Perrin ont été les créateurs de l’équipe. Les deux joueurs sont actuellement les deuxièmes meilleurs passeurs de Ligue 2 (9 passes décisives), derrière Ilan Kebbal (11), ce qui leur permet d’être nommés tous les deux parmi les cinq finalistes pour remporter le titre de meilleur joueur de Ligue 2 aux trophées UNFP.

Avec un effectif construit intelligemment, Christophe Pélissier avait une équipe qui lui ressemblait, un véritable esprit de groupe, construit sur un collectif plutôt que sur des individualités. Après des premiers pas timides au mois d’août (une seule victoire en quatre rencontres), l’AJA et ses nouveaux joueurs se sont vite adaptés à ce nouveau championnat. Le match contre Saint-Étienne le 11 novembre a été un tournant de la saison. Alors que les Auxerrois ne connaissaient plus la victoire depuis trois matchs, les coéquipiers de Théo Pellenard se sont relancés, avec la manière (5-2). Ce regain de confiance leur a permis d’aborder l’hiver de la meilleure des manières.

Capitaine de ce collectif, le Brésilien Jubal a apporté la sérénité qu’il manquait à cet effectif. Le défenseur central a été un atout de taille sur le terrain et dans le vestiaire. Outre sa qualité défensive, il a contribué, avec six réalisations, à engranger des points dans des moments cruciaux comme contre Angers le 10 février, alors première de Ligue 2. Auxerre n’a pas perdu pendant 14 matchs consécutifs jusqu’en mars. À l’issue de la 24e journée, les hommes de Christophe Pélissier ont repris la première place à Angers. Depuis ce moment, les Auxerrois n’ont pas lâché ce fauteuil de leader.

Le retour d’un club historique de Ligue 1

Cette équipe offensive, où le danger pouvait venir de partout, a séduit le public d’Auxerre. Avec près de 15 000 spectateurs en moyenne durant la saison, les supporters peuvent célébrer leur retour dans l’élite. Tout au long de la saison, les Auxerrois ont noté une ferveur retrouvée à l’Abbé-Deschamps. Même en déplacement, l’engouement des supporters et des Ultras Auxerre 1990 a accompagné leurs joueurs vers la montée. "Auxerre ne meurt jamais" pouvions-nous lire sur le tifo des ultras auxerrois lors du match à domicile contre Saint-Étienne en novembre 2023. Il faut dire que la mythique enceinte de l’Abbé-Deschamps connaît bien les soirées de Ligue 1.

L’année prochaine, l’AJA disputera sa 34e saison dans l’élite du football français. Loin des soirées européennes de l’Abbé-Deschamps et des années Guy Roux (1961-2005), l’AJA va désormais devoir chercher de la stabilité. « Si on a la chance d’y être, il faudra se montrer très humble. Déjà, Guy Roux le disait aussi à son époque chaque année. Généralement, un promu ne peut pas viser autre chose que le maintien» avait évoqué Christophe Pélissier la semaine dernière à Eurosport. Même si Auxerre fait partie de l’histoire de la Ligue 1, les Bourguignons n’ont réalisé qu’un seul championnat de Ligue 1 au cours des 12 dernières saisons. À eux désormais de s’y maintenir.