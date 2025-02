Rennes : les dessous du départ prématuré de Jorge Sampaoli

On peut dire que Jorge Sampaoli a su maintenir une certaine forme de régularité dans l’échec ces derniers mois. En effet, l’Argentin de 64 ans vient de boucler trois passages successifs dans des clubs (Flamengo, Séville FC et Rennes) où il n’est même pas resté cinq mois. En Bretagne, il a toujours dégagé l’impression de subir les événements, incapable d’insuffler le vent de révolte à une équipe scotchée dans les bas-fonds du classement de Ligue 1.

La suite après cette publicité

Ce matin, L’Équipe nous en apprend un peu plus sur le passage éclair de l’Argentin au Roazhon Park. Si l’arrivée d’El Pelado à Rennes en a surpris plus d’un, ce n’est pas pour rien. Sampaoli, c’était un choix du président Arnaud Pouille et non du directeur sportif Frederic Massara. Ce qui n’a pas manqué de surprendre au club. Comme à chaque fois qu’il débarque dans un nouveau club, Sampaoli a une nouvelle fois réclamé un tas de recrues pour mener sa mission. Le quotidien assure toutefois que l’Argentin a apprécié le profil de certains éléments tels qu’Adrien Truffert, Lorenz Assignon, Arnaud Kalimuendo et Alidu Seidu. Mais il voulait se renforcer et vite.

Sampaoli ne voulait pas de Samba, ni de Brassier

El Pelado souhaitait deux défenseurs centraux, un milieu défensif, un milieu box to box et un attaquant. De son côté, Massara a fait traîner certains dossiers pendant que Rennes collait Brice Samba dans les pattes de Sampaoli, un joueur que l’Argentin n’avait pas demandé. Malgré les apparences et sa brouille avec Steve Mandanda à l’OM, Sampaoli souhaitait terminer la saison avec Mandanda en numéro 1. L’ancien capitaine marseillais a d’ailleurs fini par s’apercevoir que l’arrivée de Samba était un choix de ses dirigeants et non de con coach. Et ce n’est pas tout.

La suite après cette publicité

Au lendemain de la défaite à Monaco (2-3) le 25 janvier dernier, Jorge Sampaoli retourne discuter avec Massara pour savoir où sont les deux défenseurs centraux qu’il réclame depuis des semaines. L’Argentin propose des pistes à l’Italien, mais voit Rennes activer la piste Lilian Brassier. Un choix que l’entraîneur sud-américain n’a pas compris. Au final, ce manque d’envie et ces nombreuses dissensions sur le mercato ont fini par pousser Sampaoli à écourter son séjour à Rennes.