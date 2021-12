OL : Jean-Michel Aulas fixe les conditions du maintien de Peter Bosz

La suite après cette publicité

C’est la saison des paradoxes à l’Olympique Lyonnais. Impérial lors de la phase de poules de Ligue Europa (5 victoires, 1 nul en 6 matches), le club rhodanien affiche de grosses lacunes en Ligue 1. Treizièmes du classement, les Gones commutent certes un match en moins (le choc à rejouer contre l’OM), mais ils pointent déjà à huit longueurs de la troisième place.

Un bilan catastrophique qui a logiquement fini par remettre en question le futur de Peter Bosz. Défendu bec et ongles par ses dirigeants, le Batave a visiblement eu du mal à s’adapter à son nouvel environnement. Mais pourra-t-il tenir sa position si l’OL n’arrive pas à retrouver un classement plus confirme à ses ambitions d’ici la fin de la saison ?

Aulas croit toujours en Bosz, mais...

Interrogé par L’Équipe, Jean-Michel Aulas a répété qu’il croyait toujours en son entraîneur. « On doit s'en sortir avec Peter. C'est quelqu'un de très bien et on ira au bout de nos idées avec lui.» Optimiste, le patron de l’OL continue de penser que son équipe peut encore intégrer le podium. Mais il a tout de même fixé une condition au maintien de Bosz pour la saison prochaine (enfin, si le Hollandais ne plie pas bagage d’ici là).

« Qu'on retrouve en Championnat les mêmes performances qu'en Coupe d'Europe. (…) L’objectif n'est pas de terminer 13e, vous avez raison. Mais je n'ai pas d'inquiétude là-dessus. (…) J’ai la conviction qu'on va se redresser. On va revenir sur le podium, avec Peter Bosz. Je peux me tromper, mais on travaille sur cette hypothèse-là. » Pour rappel, le contrat de Bosz court jusqu’en 2023.