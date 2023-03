Le FC Barcelone risque d’être expulsé des compétitions européennes !

Le FC Barcelone est dans de sales draps. Poursuivi pour corruption par la justice espagnole, alors que d’anciens dirigeants, dont Josep Maria Bartomeu vont aussi devoir répondre de leurs actes devant le tribunal, le Barça risque de prendre très cher dans le cadre de cette affaire Negreira. Pour rappel, le leader de la Liga a, pendant plusieurs années, versé des millions d’euros à un ancien arbitre membre du comité des arbitres espagnols, afin d’obtenir divers services. Une affaire qui fait jaser en Espagne, forcément.

Le Barça risque d’écoper de lourdes sanctions sur la scène nationale. Une sanction financière dans le meilleur des cas, mais aussi la possibilité d’être suspendu de toute activité pendant plusieurs années. L’écurie dirigée par Joan Laporta risque aussi de voir les titres de Liga obtenus sur cette période à définir lui être retirés, et dans le pire des cas, même si c’est très improbable, la justice pourrait ordonner une dissolution du club.

Adieu la Ligue des Champions ?

Et comme l’indique AS, le Barça peut aussi être lourdement sanctionné sur la scène européenne. Le journal explique que le leader de la Liga peut aussi simplement être expulsé de la Ligue des Champions. L’UEFA n’apprécie pas ce type d’affaire, et ne veut pas de club mêlé dans de sombres histoires, dans ses compétitions. Pour des questions d’image et d’éthique, principalement.

Le média cite notamment les exemples de divers clubs turcs expulsés au début des années 2010, ainsi que celui du Steaua Bucarest, tous mis en cause dans des affaires de corruption. Le règlement de la Ligue des Champions est très clair à ce sujet et autorise l’UEFA à suspendre les clubs dans ce type de situation. Une possibilité qui est déjà à l’étude en interne par l’organisation qui régit le football européen. Le Barça peut donc trembler…