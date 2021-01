BL : le Werder en simplicité contre le Hertha

Pour le compte e la 18e journée de Bundesliga, le Hertha Berlin (14e) mal en point affrontait un Werder Brême (13e) également en difficulté. Les joueurs de Florian Kohfeldt ont déroulé avec un penalty transformé d'entrée par Davie Selke (10e). Matheus Cunha a ensuite loupé un penalty pour le Hertha Berlin (20e) avant qu'Omer Töprak double la mise (29e).

Malgré la réduction du score de Jhon Cordoba (45e +2), le Werder Brême s'est baladé en seconde période grâce à Leonardo Bittencourt (57e) et Josh Sargent (77e). Avec cette victoire 4-1, le Werder Brême fait le plein de confiance et prend six points d'avance sur Cologne le barragiste.

